המחבל נאוויד אכרם, איש דאע"ש שביצע עם אביו את הטבח הנורא ביהודים שהתאספו לרגל חג החנוכה ורצח 15 מהם, התעורר הבוקר (שלישי) מתרדמת, כך דווח באוסטרליה.

דוברת המשטרה הודיעה כי הצעיר התעורר מהתרדמת בה שהה לאחר שנורה בזמן הפיגוע, וכי הוא מתקשר עם החוקרים.

לאחר שאביו של המחבל שהשתתף בעצמו בטבח חוסל בזירה, היכולת לתקשר עם המחבל הבן מתבררת כקריטית עבור חוקרי המשטרה והמודיעין, שינסו להבין את המניע, אופן הביצוע, התכנון של המעשה הנורא - ובעיקר האם ישנם גורמים נוספים שהיו מודעים לכך או השתתפו בהכנות.

בינתיים, אימו ואשתו של שני המחבלים עודנה מסתובבת חופשייה, ואף אמרה כי היא אינה מאמינה שבנה ביצע את המעשה המיוחס לו.

לפי החוק באוסטרליה, במקרה של רצח על רקע טרור, צפוי הרוצח למאסר עולם ללא יכולת שחרור מוקדם, בפרט כאשר צפויים להיגזר על המחבל 15 מאסרי עולם. גם העובדה שהמעשה בוצע על רקע טרוריסטי-אידיאולוגי, תמנע את שחרורו המוקדם של המחבל שיסיים ככל הנראה את ימיו מאחורי סורג ובריח.

הרשויות באוסטרליה בוחנות את הרקע של שני המחבלים שביצעו את הטבח הנורא בסידני ביום ראשון, כשברקע מתחזק החשד למניע המבוסס על אידיאולוגיה של המדינה האסלאמית (דאעש).

"אנחנו ב'תנועת הדעווה ברחוב' מזועזעים ממעשיו ואנו נחרדים מהתנהגותו הפלילית", מסרה הקבוצה בהצהרה, והדגישה כי אכרם לא היה חבר בארגון. גם המורה שלו לקוראן, אדם איסמעיל, גינה את המעשים: "לא כל מי שמקריא את הקוראן מבין אותו או חי על פי תורתו, ולצערי, נראה שזה המקרה כאן. אני מגנה את מעשה האלימות הזה ללא היסוס".

נציב משטרת ניו סאות' ויילס, מאל לניון, הודה כי הרשויות עדיין בתחילת החקירה: "אנחנו בוחנים לעומק את הרקע של שני האנשים. בשלב זה, אנחנו יודעים עליהם מעט מאוד".

לפי הדיווח הבוקר, נאביד אכרם נחקר בקצרה על ידי סוכנות המודיעין האוסטרלית בשנת 2019 עקב חשד לקשרים עם אנשים שהיו מקושרים לדאעש. על אף ששניים מהאנשים הללו הואשמו ונכנסו לכלא, אכרם לא סווג אז כחשוד בעל נטיות קיצוניות. עם זאת, שר הפנים טוני ברק אישר ביום שלישי כי המצב השתנה: "בשנים שלאחר מכן, זה השתנה", אמר.

הבוקר גם דווח כי שני החשודים ביקרו בפיליפינים בחודש שעבר. דובר לשכת ההגירה בפיליפינים מסר כי נאביד אכרם, אזרח אוסטרלי, הגיע למדינה ב-1 בנובמבר יחד עם אביו, שנסע עם דרכון הודי. כיעדם הסופי, דיווחו השניים על דאבאו, העיר המרכזית באי מינדנאו, אזור הידוע בהיסטוריה של מרידה אסלאמיסטית ונוכחות של שלוחות המדינה האסלאמית. השניים עזבו את הפיליפינים ב-28 בנובמבר, כשבועיים טרם הפיגוע.

המחבל הצעיר, לבנאי מובטל, למד בבית ספר תיכון בקברמטה, סמוך לבית המשפחה בבונריגי, אשר עבר פשיטה של המשטרה לאחר הפיגוע. חבר לשעבר לכיתה, סטיבן לואונג, הביע תדהמה נוכח המעשים המיוחסים לו: "מעולם לא הייתי יכול לדמיין אי פעם שזה יכול להיות מעשה ידיו. הוא היה אדם נחמד מאוד. הוא מעולם לא עשה שום דבר יוצא דופן. הוא אפילו לא הפריע בשיעור".

מתברר כי הדת האיסלאמית ותהליך ההקצנה שעבר, הם היו הגורמים האולטימטיבי והיחיד למעשים הנוראים של השניים.

ב'רויטרס' מדווחים הבוקר כי לאחר סיום לימודיו, גילה אכרם עניין רב באסלאם, והשתתף באירועים של "תנועת הדעווה ברחוב" בסידני. הוא אף הופיע בסרטונים שפורסמו על ידי הקבוצה בשנת 2019, בהם הוא נראה מטיף על האסלאם ברחוב. חודשים לאחר פרסום הסרטונים, הוא פנה למורה בשם אדם איסמעיל ללימודי ערבית וקוראן, ולמד אצלו במשך כשנה.

כעת, לאחר שהמחבל התעורר, ינסו חוקרי המשטרה לקבל תשובות לשאלות הרבות, כאשר כבר כעת ברור כי מדובר במעשה טרור על רקע אסלאמי ואנטישמי, בשל השתייכות למדינה האיסלאמית.