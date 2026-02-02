יומיים אחרי שלקחו אחריות על הפיגוע בשדה התעופה ניאמי בניז'ר, לאחר שהמועצה הצבאית השלטת הודיעה כי שדה התעופה הותקף על ידי חמושים והאשימה גורמים זרים בעומדים מאחוריו, סוכנות הידיעות אעמאק המזוהה עם דאע"ש מפרסמת הלילה תיעוד למתקפה של אנשיה על השדה.

על פי סוכנויות ידיעות בעולם, בשדה התעופה בניז'ר, מאחסנות הרשויות אלף טון של אורניום גולמי ממכרות ברחבי ניז'ר, שם כורים מדי שנה כ 2,000-3,000 טון של אורניום גולמי.

מדובר באורניום מקומי הממתין לייצוא בשדה התעופה, על רקע סכסוך בין ממשלת ניז'ר ​​לענקית האנרגיה הגרעינית הצרפתית "אוראנו", המאשימה את הרשויות בהחרמת המשלוח שלטענתה שייך לה. במתקפה לא נגרם נזק למאגר האורניום, אך מספר מטוסים נפגעו.

על פי הרשויות בניז'ר במתקפה זו נהרגו 4 מחייליהם וכן כ-20 פעילי דאע"ש בהם גם אזרח צרפתי. הרשויות בניז'ר הודו לכוחות הרוסים שסייעו בהדיפת המתקפה והאשימו את צרפת בכך שהייתה מעורבת במתקפה.

נמל התעופה ניאמיי הוא מיקום אסטרטגי רגיש ביותר, שכן הוא נמצא במרחק של לא יותר מעשרה קילומטרים ממטה הנשיאות, וכולל בסיס חיל אוויר, בסיס רחפנים מודרני, בנוסף למטה הכוח המשותף שהוקם על ידי ניז'ר, בורקינה פאסו ומאלי כדי להילחם בקבוצות קיצוניות הפעילות באזור.

תושבים הסמוכים לשדה התעופה דיווחו על שמיעת ירי ופיצוצים בשעות הלילה המאוחרות של יום רביעי, לפני שהשקט חזר לאחר כשעה. אזור שדה התעופה נותר סגור ביום שישי, עם נוכחות כבדה של כוחות ביטחון, כך על פי כתב סוכנות הידיעות AFP.