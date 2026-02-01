מפקד השטח של משמר הגבול, גרגורי בובינו, השמיע הערות מזלזלות נגד התובע הפדרלי במינסוטה על רקע אמונתו הדתית והיותו יהודי אורתודוקסי.

מפקד השטח של משמר הגבול, גרגורי בובינו, לעג לאמונתו הדתית של התובע הפדרלי במינסוטה, דניאל נ. רוזן, במהלך שיחת טלפון עם עורכי דין ממשרדו. בובינו השתמש בביטוי "העם הנבחר" באופן מזלזל ותהה בסרקזם האם רוזן מבין שפושעים יהודים אורתודוקסים אינם נחים בסופי שבוע.

הדברים נאמרו במהלך שיחה שהתקיימה ב-12 בינואר, שנועדה ללחוץ על משרד התובע להחמיר את הטיפול המשפטי נגד משבשי פעילות סוכני ההגירה. בובינו הביע תרעומת על כך שרוזן לא היה זמין במהלך השבת בשל שמירת קדושת השבת והימנעות משימוש במכשירים אלקטרוניים. התקרית התרחשה יום לפני ששישה תובעים פדרליים התפטרו מתפקידם במחאה על התנהלות משרד המשפטים בפרשה אחרת.

הערותיו של בובינו מעוררות חשש משפטי מעבר להיבט הערכי. על פי פסיקת בית המשפט העליון, לתביעה קיימת חובת גילוי להגנה על מידע שעשוי לפגוע באמינותו של איש אכיפת חוק המעיד במשפט. התנהגותו של בובינו עשויה להטיל צל על יושרתו המקצועית בתיקים עתידיים.

בובינו נחשב לאחת הדמויות הבולטות במבצעי אכיפת ההגירה של הממשל בערים הגדולות. פעילותו במינסוטה לוותה בביקורת ציבורית רחבה, בין היתר בשל מדיו שכללו מעיל ירוק שעורר השוואות למדי הצבא הגרמני בתקופת הנאצים. בעבר התעמת בובינו עם גורמים רשמיים בשיקגו ובלוס אנג'לס, ואף נקבע על ידי שופטת פדרלית באילינוי כי שיקר לגבי פעולות סוכניו ופעולות המפגינים.

לאחרונה הגן בובינו על תקרית ירי קטלנית של סוכניו באלכס פרטי במינסוטה, וטען כי "זה נראה כמו מצב שבו אדם רצה לגרום נזק מקסימלי ולטבוח באנשי אכיפת החוק". דבריו אלו עמדו בסתירה לתיעודי וידאו שהראו כי הסוכנים ירו בגבו של פרטי לאחר שכבר נוטרל.

התובע דניאל נ. רוזן סירב להגיב לדיווח הנוכחי. בראיון שהעניק בעבר ציין רוזן כי המניע שלו לתפקיד הוא המאבק באנטישמיות הגואה. "ההיסטוריה היהודית מלמדת אותנו שיהודים מצליחים פחות בחברות שהופכות למקוטבות, ושבהן הקיטוב הזה מתפתח לשנאה סיעתית בתוך החברות הלא-יהודיות שבהן אנו חיים", אמר אז.

דוברת המשרד לביטחון המולדת, טרישה מקלוקלין, לא הכחישה את הפרטים בתגובתה ומסרה: "במקום להתמקד ברכילות, למה אינכם מתמקדים במשהו חשוב באמת כמו הקורבנות של פשיעת זרים בלתי חוקיים או הפושעים שהוצאו מהקהילות במינסוטה?". משרד המשפטים ובובינו עצמו בחרו שלא להגיב.