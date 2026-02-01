עשרה בני אדם נעצרו וכשלושים נוספים נפצעו במהלך עימותים קשים שפרצו בטורינו שבאיטליה.

המהומות החלו במוצאי שבת על רקע מחאה נגד פינוי המרכז החברתי אסקאטסונה, כאשר מפגינים רעולי פנים התעמתו עם כוחות הביטחון המקומיים.

​במהלך האירועים נעשה שימוש במטעני חבלה מאולתרים, הוצתו דליקות ואף נרשמה תקיפה נגד ניידת משטרה.

באחד התיעודים הקשים מהזירה נראה שוטר כשהוא מוטל על הקרקע ומוכה בבעיטות ובפטיש על ידי קבוצת פורעים. השוטר פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ועל פי הדיווחים העדכניים מצבו אינו מעורר דאגה.

​ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, הגיבה בחריפות לאירועים וטענה כי הפינוי החוקי של הנכס, שהוחזק באופן בלתי חוקי, שימש כתירוץ בלבד להפעלת אלימות.

"התמונות מדברות בעד עצמן", הצהירה מלוני בהתייחסותה לתקיפת השוטר, והוסיפה כי "לא ניתן לתאר את האחראים כמפגינים אלא כפרטים הפועלים כאויבי המדינה". לדבריה, מדובר באירועים חמורים ובלתי מתקבלים על הדעת.

​גם נשיא איטליה, סרחיו מטרלה, התערב בנושא ושוחח עם שר הפנים מתאו פיאנטדוסי. הנשיא ביקש להעביר מסר של הזדהות עם השוטר שנפגע ועם כלל אנשי כוחות המשטרה שפעלו בזירה מול המפגינים האלימים.