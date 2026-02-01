כיכר השבת
"אויבי המדינה"

איטליה: לינץ' אכזרי על שוטר בטורינו; הפורעים השתמשו בפטישים | תיעוד

בתיעוד יוצא דופן מטורינו, איטליה, נראים עשרות פורעים מכים באכזריות שוטר כשהוא שכוב על הרצפה, אחד המפגינים היכה אותו בפטיש | האירוע החמור גרר את תגובתה של ראש הממשלה מלוני (בעולם)

עשרה בני אדם נעצרו וכשלושים נוספים נפצעו במהלך עימותים קשים שפרצו בטורינו שבאיטליה.

המהומות החלו במוצאי שבת על רקע מחאה נגד פינוי המרכז החברתי אסקאטסונה, כאשר מפגינים רעולי פנים התעמתו עם המקומיים.

​במהלך האירועים נעשה שימוש במטעני חבלה מאולתרים, הוצתו דליקות ואף נרשמה תקיפה נגד ניידת משטרה.

באחד התיעודים הקשים מהזירה נראה שוטר כשהוא מוטל על הקרקע ומוכה בבעיטות ובפטיש על ידי קבוצת פורעים. השוטר פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ועל פי הדיווחים העדכניים מצבו אינו מעורר דאגה.

​ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, הגיבה בחריפות לאירועים וטענה כי הפינוי החוקי של הנכס, שהוחזק באופן בלתי חוקי, שימש כתירוץ בלבד להפעלת אלימות.

"התמונות מדברות בעד עצמן", הצהירה מלוני בהתייחסותה לתקיפת השוטר, והוסיפה כי "לא ניתן לתאר את האחראים כמפגינים אלא כפרטים הפועלים כאויבי המדינה". לדבריה, מדובר באירועים חמורים ובלתי מתקבלים על הדעת.

​גם נשיא איטליה, סרחיו מטרלה, התערב בנושא ושוחח עם שר הפנים מתאו פיאנטדוסי. הנשיא ביקש להעביר מסר של הזדהות עם השוטר שנפגע ועם כלל אנשי כוחות המשטרה שפעלו בזירה מול המפגינים האלימים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר