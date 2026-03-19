כיכר השבת
דאגה באו"ם

תרחיש הבלהות: ארגון הבריאות העולמי נערך לקטסטרופה גרעינית במזרח התיכון

בצל ההסלמה הצבאית בין ארה"ב, ישראל ואיראן, בכירי ה-WHO חושפים היערכות חסרת תקדים לאירוע אטומי - "ההשלכות ילוו אותנו עשורים קדימה"

מתקן הגז הטבעי הנוזלי (LNG) הגדול בעולם בקטאר עולה באש. אחרי תקיפה איראנית
מתקן הגז הטבעי הנוזלי (LNG) הגדול בעולם בקטאר עולה באש. אחרי תקיפה איראנית| צילום: צילום: רשתות ערביות
מתקן הגז הטבעי הנוזלי (LNG) הגדול בעולם בקטאר עולה באש. אחרי תקיפה איראנית (צילום: רשתות ערביות )

בכירי ארגון הבריאות העולמי (WHO) חושפים כי הם נמצאים במצב של דריכות שיא וערנות מוגברת לקראת האפשרות של אירוע אטומי אזורי, זאת על רקע ההסלמה הצבאית חסרת התקדים בין ארצות הברית וישראל לבין .

ד"ר חנאן בלח'י, המנהלת האזורית של הארגון למזרח הים התיכון, הזהירה בראיון מיוחד כי התרחיש הקיצון הגרוע מכל" – אירוע גרעיני – הפך לדאגה המרכזית של בכירי מערכת הבריאות העולמית

לדבריה, למרות מאמצי ההיערכות הקדחתניים, אין דרך ממשית למנוע את הנזק ההרסני שייגרם לאזור ולעולם כולו במקרה של דליפה רדיואקטיבית או שימוש בנשק לא קונבנציונלי, כאשר ההשלכות הרפואיות והסביבתיות צפויות להימשך עשורים קדימה.

החששות הכבדים בארגון הבריאות העולמי מתגברים בעקבות הדיווחים על תקיפות ממוקדות נגד תשתיות גרעיניות באיראן, ביניהן המתקנים בפורדו, נתנז ואיספהאן, שהחלו בסבב הלחימה הנוכחי.

בעוד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מצהיר על כוונתו לנטרל את האיום הגרעיני האיראני, הארגון מרענן את נהלי החירום של צוותיו ומספק ייעוץ למדינות האזור בנוגע לסיכונים הבריאותיים הכרוכים בחשיפה לקרינה, תוך הדגשת הזיכרון ההיסטורי הכואב מאסונות כמו צ'רנוביל והפצצות האטום על יפן, שהובילו לשיעורי סרטן גבוהים וטראומה נפשית עמוקה בקרב השורדים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר