צינור חמצן חדש

תיעוד דרמטי מאיראן: שיירות הדלק האינסופיות שמשגעות את ארה"ב 

אלפי מבריחי דלק נצפו בשיירות ענק בגבול איראן-פקיסטן | בעוד המצור האמריקאי מחמיר, נראה כי טהרן החליטה לשבור את הכלים ולאפשר "צינור חמצן" לא רשמי לשובר את המצור של ארה"ב  (חדשות בעולם)

שיירת מבריחי דלק איראנים

סרטונים שהופצו בימים האחרונים חושפים שיירת ענק של רכבים המובילים דלק בכמויות אדירות בסמוך לעיירה פירקור שבמחוז סיסטן ובלוצ'יסטן בעבר, משמרות המהפכה נהגו לפעול ביד קשה נגד רשתות הברחה אלו, אך כעת המציאות השתנתה מקצה לקצה.

בשל המצור הימי האמריקאי שמקשה על ייצוא נפט סדיר, הרשויות ב לא רק "עוצמות עין" אלא למעשה מאפשרות את תנועת השיירות כדי להקל על הלחץ האדיר במתקני אחסון הנפט במדינה, שהתמלאו עד אפס מקום.

שיירת מבריחי דלק איראנים | צילום: רשתות חברתיות

בעוד ארה"ב מנסה לחנוק את כלכלת איראן, סין כבר הודיעה לחברות מקומיות להתעלם מהסנקציות ולהמשיך בסחר בנפט איראני. המשבר הזה לא נשאר בגבולות המדבר: החשש משיבושים ארוכים באספקה במיצר הורמוז כבר הקפיץ את מחירי הנפט לשיאים של ארבע שנים, כאשר מחיר חבית נפט מסוג ברנט הגיע ליותר מ-125 דולרים.

הניסיון של וושינגטון לחתוך את מקורות ההכנסה של טהרן נתקל במכשול בלתי צפוי: הברחות מאורגנות בחסות המדינה, כל ערוץ שדרכו איראן מצליחה להוציא דלק מהמדינה הופך לניצחון קטן על המצור.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

