"אני ממוגן"

"זה היה טיל בליסטי" | צפו: חיילים בריטים מתמגנים בזמן התקפה איראנית במזרח התיכון

משרד ההגנה של בריטניה שחרר היום (חמישי) לפרסום תיעוד מהשטח המציג כוחות צבא בריטיים הפועלים במזרח התיכון כשהם תופסים מחסה במהלך איום של טילים בליסטיים מאיראן לעבר הבסיס שבו שהו (חדשות)

משרד ההגנה של בריטניה שחרר היום (חמישי) לפרסום תיעוד מהשטח המציג כוחות צבא בריטיים הפועלים במזרח התיכון כשהם תופסים מחסה במהלך איום של טילים בליסטיים מ לעבר הבסיס שבו שהו.

בסרטון, שצולם ללא עריכה, נראים החיילים כשהם מתגוננים מפני האיום האווירי בעיצומו של העימות מול איראן.

​במהלך התיעוד נשמעים הלוחמים כשהם מתכוננים לפגיעה ואחד מהם אומר "אני בעמדה להתגונן, חבר'ה". מיד לאחר מכן מזוהה במקום פגיעה של טיל בליסטי.

הסרטון ממחיש את המציאות המבצעית של הכוחות המגנים על יעדים אסטרטגיים ועל בעלי בריתה של בריטניה באזור תחת איום ישיר.

​במקביל לחשיפת התיעוד, דווח כי בחודשים האחרונים פועלים צוותי מערך ההגנה נגד כלי טיס בלתי מאוישים של חיל האוויר המלכותי מסביב לשעון.

הצוותים משתמשים במערכת "ראפיד סנטרי" ובטילים רב-משימתיים קלים כדי ליירט איומי כטב"מים ברחבי המזרח התיכון במטרה להגן על השותפים המקומיים.

​משרד ההגנה הבריטי ביקש להביע הערכה לאנשי השירות הפועלים באזור ומסר כי הוא מודה לכל אחד מהחיילים המגנים על בריטניה ועל בעלות בריתה.

צפו בתיעוד.

איראןבריטניהטילים בליסטיים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

