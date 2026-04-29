כיכר השבת
יישאר במעצר

התפתחות דרמטית: החשוד בניסיון התנקשות בטראמפ תועד לפני הירי

משרד המשפטים מבקש להשאיר את קול טומאס אלן, החשוד בניסיון התנקשות בטראמפ, במעצר עד תום ההליכים | תמונה חדשה שנחשפה מחזקת את החשד (בעולם)

החשוד מצלם את עצמו לפני הירי (צילום: Justice Department)

משרד המשפטים של מבקש מבית משפט פדרלי להשאיר את החשוד קול טומאס אלן, המואשם בירי במלון הילטון וושינגטון במהלך ארוחת כתבי הבית הלבן, במעצר עד תום ההליכים.

במסמך שהוגש מטעם משרד המשפטים האמריקני נכתב כי התביעה הפדרלית במחוז קולומביה מגישה בקשה רשמית להמשך מעצרו של אלן עד המשפט. במסגרת הבקשה צורפה תמונה חדשה שבה נראה אלן חמוש בתוך חדר מלון זמן קצר לפני הירי.

לפי המסמכים, בשעה 8:03 בערב חזר אלן לחדרו במלון וצילם את עצמו במראה באמצעות הטלפון הנייד שלו. בתמונה נראה כי הוא עונד תיק קטן מעור, אשר לפי החשד דומה לתיק שבו נמצאה תחמושת לאחר מעצרו.

בנוסף נראה כי הוא חגור בנרתיק כתף, מחזיק סכין בתוך נרתיק, וכן כלים נוספים כמו פליירים וחותכי תיל, אשר על פי ההערכה דומים לאלו שנמצאו עליו בהמשך.

במשרד המשפטים טוענים כי הממצאים מחזקים את החשד לתכנון מוקדם של האירוע ואת מסוכנותו של הנאשם, ולכן יש להשאירו במעצר עד תום ההליך המשפטי. החשד המרכזי נגדו הוא ניסיון התנקשות בנשיא ששהה במקום.

