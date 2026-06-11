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"חוויה שלא אשכח"

בידיים חשופות: דייג תועד כשהוא נאבק עם תפיסה לא שגרתית

דייג מנוסה נדהם כשתפס בטעות כריש לבן באורך 2 מטרים | לאחר התפיסה הוא תועד כשהוא עולה על הכריש במטרה להוציא את הקרס מפיו (מעניין)

תיעוד תפיסת הכריש בחוף בננטקט שבמסצ’וסטס
תיעוד תפיסת הכריש בחוף בננטקט שבמסצ’וסטס| צילום: צילום: רשתות חברתיות

דייג מנוסה תועד כשהוא נאבק בכריש לבן גדול בחוף בננטקט שבמסצ’וסטס, לאחר שדג אותו בטעות במהלך דיג מהחוף.

לפי הסרטון שפורסם, אליוט סודל דג כריש לבן באורך של כשני מטרים בחוף הדרומי של האי. לאחר שהבין מה נתפס בחכתו, הוא משך את הכריש אל החוף לעיני עדים המומים, ולאחר מכן עלה עליו וניסה להוציא את הקרס מפיו.

סודל סיפר כי מדובר בכריש הלבן הראשון שתפס אחרי כ-13 שנות דיג באזור. לדבריו, “תפסתי מעל אלף כרישים לאורך השנים, אבל לא כיוונתי לכריש לבן, אי אפשר לשלוט במה שנושך את הפיתיון”.

בהמשך הוא הוסיף כי הכריש היה בתוך אזור הגלים ולכן פעל במהירות כדי לשחררו: “הכריש היה במים הרדודים, הוצאתי את הקרס ושחררתי אותו חזרה לים בתוך 15 שניות”.

בהתייחס לחוויה הכללית שעבר התבטא כי מדובר ב"יצור מדהים". "זו זכות להתקרב אליו, חוויה שלא אשכח לעולם", סיכם הדייג.

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