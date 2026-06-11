מהומות ענק ושימוש במכת"זית בעקבות סרטון הדקירה באירלנד  

המחאות בעקבות סרטון המהגר העורף ( צילום: מסך )

לילה שני של אלימות קשה ברחובות בלפסט הגיע לשיאו כאשר משטרת צפון אירלנד נאלצה להפעיל תותחי מים כדי להדוף מאות מפגינים רעולי פנים. המהומות פרצו בעקבות אירוע דקירה אכזרי של תושב מקומי על ידי מהגר מסודן, תקיפה שתועדה והפכה לוויראלית ברשתות החברתיות

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במהלך העימותים ביום רביעי בלילה באזור ניוטונאבי, השליכו המפגינים לבנים, אבנים ובקבוקים לעבר השוטרים והציתו שריפות ברחובות. בתגובה, המשטרה ירתה סילוני מים בעוצמה גבוהה בניסיון לפזר את ההמון. המפגינים מצדם לא נרתעו, והשתמשו בפחי אשפה גדולים ובחלקי גדרות גינה שפורקו כדי ליצור "מגנים" מאולתרים שיגנו עליהם מפני עוצמת המים.

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השימוש בתותחי המים מגיע על רקע "אירוע קריטי" עליו הכריזה המשטרה, לאחר שהמהומות כללו הצתת אוטובוסים, תקיפת בתי מהגרים והשארת עשרות אנשים ללא קורת גג.

בעוד הפוליטיקאים מגנים את ה"בריונות" ברחובות, המשטרה נערכת להמשך האלימות ומתגברת את כוחותיה במאות שוטרים נוספים בניסיון להשיב את הסדר על כנו.

האדי אלודיד, המהגר העורף ( צילום: רשתות חברתיות )

החשוד בפיגוע הדקירה בבלפסט, האדי אלודיד, מסר לצוות הרפואי בבית החולים במהלך טיפול בפציעה בידו כי “הרגתי מישהו”, כך נמסר לבית המשפט.

על פי העדויות שנשמעו בדיון, בהמשך אף איים לפגוע באנשי הצוות הרפואי ולגרום למותם בזמן שהיה תחת השגחה רפואית.