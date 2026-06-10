אירלנד בלהבות: סרטון "המהגר העורף" הוציא אלפים לרחובות 

סרטון המהגר העורף ( צילום: רשתות חברתיות )

הכל החל ביום שני בלילה, ברחוב מגורים שקט בצפון בלפסט. גבר סודני בן 30, שהגיע לבריטניה דרך דבלין וקיבל אישור שהייה (Leave to Remain) בשנת 2023, תקף בסכין מטבח תושב מקומי בן -40.

האירוע תועד בסרטון גרפי קשה לצפייה שבו נראה התוקף רכוב על הקורבן ומנסה לערוף את ראשו. הקורבן פונה לבית החולים במצב קשה עם פציעות קשות בפניו, בצווארו ובגבו.

מפגינים מציתים אוטובוס בבלפסט - צילום: רשתות חברתיות מפגינים מציתים אוטובוס בבלפסט | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:31

הסרטון הפך לוויראלי תוך דקות ושימש כדלק עבור פעילים נגד הגירה. דמויות בולטות בימין הקיצוני, כמו טומי רובינסון, קראו למחאות המוניות, בעוד המיליארדר אילון מאסק צייץ כי "רק על ידי מחאה חוזרת וקולנית יחול שינוי". רגע מרצח מזעזע באמצע הרחוב: ניסה לערוף את ראשו של הקרבן אריה רוזן | 09.06.26 "מה אמרתי לא נכון?" | הגורילה המפורסמת שקעה במחשבות לאחר הקרב דני שפיץ | 09:43 הפוליטיקאי נייג'ל פאראג' תקף את הממשלה וטען כי אישורי שהייה מחולקים "כמו סוכריות" לאנשים שאין עליהם מידע.

מפגינים תרים אחרי מהגרים בבלפסט - צילום: רשתות חברתיות מפגינים תרים אחרי מהגרים בבלפסט | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:44

התגובה ברחוב הייתה מיידית ואלימה. מאות מפגינים, רבים מהם רעולי פנים, התאספו במוקדים שונים בבלפסט בערב יום שלישי. המהומות כללו הצתת אוטובוסים וכלי רכב, חסימת כבישים, ותקיפת בתים של בני מיעוטים אתניים.

מפגינים מציתים אוטובוס בבלפסט - צילום: רשתות חברתיות מפגינים מציתים אוטובוס בבלפסט | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:15

באזורים מסוימים נבזזו חנויות בבעלות מהגרים והושחתו קירות בגרפיטי שקרא "בתים מקומיים לאנשים מקומיים". המשטרה הכריזה על האירוע כ"אירוע קריטי", בעוד מנהיגי המפלגות הגדולות קראו להרגעה וגינו את ה"בריונות" ברחובות.

האירועים האלימים בבלפסט אינם מנותקים מהקשר רחב יותר; הם פרצו בדיוק שבוע לאחר מחאות סוערות שהוביל הימין הקיצוני בדרום אנגליה, בעקבות רצח של סטודנט לבן צעירשנדקר למוות על ידי גבר סיקי בריטי.

הנרי נובאק והרוצח ויקרום דיגווה ( צילום: רשתות חברתיות )

נראה כי צפון אירלנד נקלעה לסערה מושלמת של זעם ציבורי הניזון מהרשתות החברתיות, כאשר דמויות כמו אילון מאסק וטומי רובינסון מנצלים את המומנטום כדי לקרוא למחאות "חוזרות ונשנות