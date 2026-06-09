כיכר השבת
בריטניה סוערת

רגע מרצח מזעזע באמצע הרחוב: ניסה לערוף את ראשו של הקרבן

אדם ממוצא סודאני תקף אזרח בריטי בניסיון לערוף את ראשו  | עוברי אורח התעמתו עם התוקף והקורבן אושפז במצב קשה | האירוע מצטרף לגל אלימות שמזעזע את בריטניה (בעולם)

התוקף יושב על גבו של הקרבן כשהוא מניף סכין (צילום: רשתות חברתיות)

בריטניה שוב מזועזעת מאירוע אלימות קיצוני: אדם ממוצא סודאני ניסה אתמול (שלישי) לרצוח אזרח בריטי ולערוף את ראשו ברחוב ציבורי בבלפסט שבצפון אירלנד (אזור הנחשב לחלק מהממלכה המאוחדת).

עוברי אורח התעמתו עם התוקף והצליחו לעצור אותו, והקורבן בשנות ה-40 לחייו פונה לבית החולים במצב קשה.

על פי הדיווחים, התקיפה התרחשה באזור מרכזי בעיר, כאשר התוקף פתח במתקפה אכזרית על הקורבן בניסיון לערוף את ראשו. אזרחים שהיו במקום הגיבו במהירות, התעמתו עם התוקף והצליחו לעצור אותו עד להגעת כוחות .

עדיין לא ברור אם התוקף שוהה בבריטניה באופן חוקי או לא. המשטרה פתחה בחקירה מקיפה של האירוע, והתוקף נעצר לחקירה.

ברגעיו האחרונים, הנרי נובאק אמר לשוטרים תשע פעמים: “אני לא מצליח לנשום”, ועוד ארבע פעמים אמר שהוא נדקר. בתגובה, אחד השוטרים גרר אותו על פני החצץ, אזק אותו, וקרא לו את זכויותיו אותם שמע הנרי לפני שמת.
ברגעיו האחרונים, הנרי נובאק אמר לשוטרים תשע פעמים: “אני לא מצליח לנשום”, ועוד ארבע פעמים אמר שהוא נדקר. בתגובה, אחד השוטרים גרר אותו על פני החצץ, אזק אותו, וקרא לו את זכויותיו אותם שמע הנרי לפני שמת.| צילום: צילום: רשתות חברתיות

גל אלימות שמזעזע את בריטניה

האירוע בבלפסט מצטרף לשורה של מקרים חמורים שפקדו את בריטניה בשבועות האחרונים. לפני מספר שבועות זעזע את הממלכה רצח הסטודנט הנרי נובאק, בן 18, שנדקר למוות על ידי ויקרם דיגווה, בן 23 המשתייך לקהילה הסיקית.

במקרה של נובאק, השוטרים שהגיעו לזירה עצרו את הקורבן עצמו לאחר שהרוצח טען לגזענות, בעוד נובאק גסס למוות באזיקים. התיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים חשף כיצד הם ניחמו את הרוצח בזמן שהקורבן מת לעיניהם.

הפרשה עוררה סערה ציבורית עצומה בבריטניה, כאשר מפלגת Reform UK בראשות נייג'ל פרג' קדימה תוכנית חירום דרמטית הכוללת איסור מוחלט על תוכניות גיוון והעברת "חוק שוויון יחס" חסר פשרות באכיפה.

משטרהבני ברקכתב אישוםרצחבריטניהגזענות
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר