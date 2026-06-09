רגע מרצח מזעזע באמצע הרחוב: ניסה לערוף את ראשו של הקרבן

בריטניה שוב מזועזעת מאירוע אלימות קיצוני: אדם ממוצא סודאני ניסה אתמול (שלישי) לרצוח אזרח בריטי ולערוף את ראשו ברחוב ציבורי בבלפסט שבצפון אירלנד (אזור הנחשב לחלק מהממלכה המאוחדת).

עוברי אורח התעמתו עם התוקף והצליחו לעצור אותו, והקורבן בשנות ה-40 לחייו פונה לבית החולים במצב קשה.

על פי הדיווחים, התקיפה התרחשה באזור מרכזי בעיר, כאשר התוקף פתח במתקפה אכזרית על הקורבן בניסיון לערוף את ראשו. אזרחים שהיו במקום הגיבו במהירות, התעמתו עם התוקף והצליחו לעצור אותו עד להגעת כוחות המשטרה.

עדיין לא ברור אם התוקף שוהה בבריטניה באופן חוקי או לא. המשטרה פתחה בחקירה מקיפה של האירוע, והתוקף נעצר לחקירה.