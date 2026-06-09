רגע מרצח מזעזע באמצע הרחוב: ניסה לערוף את ראשו של הקרבן

בריטניה שוב מזועזעת מאירוע אלימות קיצוני: אדם ממוצא סודאני ניסה אתמול (שלישי) לרצוח אזרח בריטי ולערוף את ראשו ברחוב ציבורי בבלפסט שבצפון אירלנד (אזור הנחשב לחלק מהממלכה המאוחדת).
עוברי אורח התעמתו עם התוקף והצליחו לעצור אותו, והקורבן בשנות ה-40 לחייו פונה לבית החולים במצב קשה.
על פי הדיווחים, התקיפה התרחשה באזור מרכזי בעיר, כאשר התוקף פתח במתקפה אכזרית על הקורבן בניסיון לערוף את ראשו. אזרחים שהיו במקום הגיבו במהירות, התעמתו עם התוקף והצליחו לעצור אותו עד להגעת כוחות המשטרה.
עדיין לא ברור אם התוקף שוהה בבריטניה באופן חוקי או לא. המשטרה פתחה בחקירה מקיפה של האירוע, והתוקף נעצר לחקירה.
גל אלימות שמזעזע את בריטניה
האירוע בבלפסט מצטרף לשורה של מקרים חמורים שפקדו את בריטניה בשבועות האחרונים. לפני מספר שבועות זעזע את הממלכה רצח הסטודנט הנרי נובאק, בן 18, שנדקר למוות על ידי ויקרם דיגווה, בן 23 המשתייך לקהילה הסיקית.
במקרה של נובאק, השוטרים שהגיעו לזירה עצרו את הקורבן עצמו לאחר שהרוצח טען לגזענות, בעוד נובאק גסס למוות באזיקים. התיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים חשף כיצד הם ניחמו את הרוצח בזמן שהקורבן מת לעיניהם.
הפרשה עוררה סערה ציבורית עצומה בבריטניה, כאשר מפלגת Reform UK בראשות נייג'ל פרג' קדימה תוכנית חירום דרמטית הכוללת איסור מוחלט על תוכניות גיוון והעברת "חוק שוויון יחס" חסר פשרות באכיפה.
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