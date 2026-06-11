המבחן הכי מלחיץ בעולם: 13 מיליון סטודנטים - חלקם באינפוזיה

כ-12.9 מיליון תלמידים ברחבי סין ניגשו השבוע לבחינת הגאוקאו, מבחן הכניסה לאוניברסיטאות הנחשב לאחד המכריעים והמלחיצים בעולם.

מחוץ למרכזי הבחינה בבייג'ינג המתינו הורים רבים לבושים באדום, צבע המסמל מזל והצלחה בתרבות הסינית, בעוד מורים הניפו חמניות עשויות בלונים כסמל להצלחה.

לפי הדיווחים בתקשורת, חלק מהתלמידים ביצעו את המבחן כשהם מחוברים לטפטפות IV שהזריקו להם עירויים של ויטמינים ועוד במטרה לשמור על עירנות במהלך המבחן.

לקראת הבחינה הודיע משרד החינוך הסיני כי יוגברו אמצעי האבטחה וכי יופעלו מערכות סינון חכמות שנועדו למנוע רמאות באמצעות טכנלוגיות מתקדמות, לרבות טלפונים ניידים ומשקפיים חכמים.

משרד החינוך הסיני הודיע כי "יפעל בנחישות" נגד פרסום מוטעה של ציונים, גביית תשלומים בלתי חוקיים וארגון מעשי הונאה או העתקה.