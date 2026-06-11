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בגלל מזג אוויר סוער

משפחה שלמה נסחפה למים: הסיפור שזעזע את ארה"ב

ילדה בת 5 נעדרת לאחר שנסחפה לים בחוף קליפורניה יחד עם אמה ואחיה | כוחות חילוץ נרחבים פועלים לאיתורה בתנאי ים מסוכנים (מעניין)

תיעוד מחילוץ האם והבן שנסחפו (צילום: רשתות חברתיות)

ילדה בת 5 נעדרת לאחר שגל גדול סחף אותה לים יחד עם אמה ואחיה, בחוף טרז'ר איילנד שבלגונה ביץ' שבקליפורניה.

האירוע התרחש בשעות הערב, כאשר המשפחה טיילה על החוף ובמהלך תנאי ים מסוכנים נסחפו השלושה למים.

עוברי אורח מיהרו לעזור והצליחו לחלץ את האם ואת בנה הצעיר, אך הילדה נעלמה בין הגלים.

שני אזרחים שסייעו בחילוץ האם והילד נפצעו במהלך הפעולה ופונו לבית חולים מקומי. מצבם הוגדר יציב.

הרשויות ציינו כי בימים האחרונים שרר באזור מזג אוויר סוער שגרם לתנאי ים מסוכנים ולזרמי סחף חזקים.

כוחות החילוץ, בהם יחידת הבטיחות הימית של לגונה ביץ', סיירת הנמל של מחוז אורנג' ומשמר החופים האמריקני, פתחו בחיפושים נרחבים באזור. יום לאחר מכן המבצע עבר ממשימת הצלה למשימת איתור וחילוץ גופה.

ארה"בחילוץנעדרקליפורניהאוקיינוס
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