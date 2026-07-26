עובד תחזוקה נתקע במשך 5 שעות בתוך שלט ענק של תחנת דלק בגובה כ־40 מטרים בעיר וילמינגטון שבמדינת אילינוי, לאחר שהמנוף שבו השתמש התקלקל במהלך עבודתו.

צוותי הכיבוי שהוזעקו למקום לא הצליחו להגיע אליו באמצעות סולמות, שכן גובהם המרבי הוא כ־30 מטרים.

במהלך החילוץ השתמשו הרשויות ברחפן כדי לשמור עמו על קשר, והוא אף נראה מסמן "הכול בסדר" למסוק חדשות שחג מעל האזור.

בסופו של דבר הובא מנוף חלופי מהעיר ג'ולייט בליווי משטרת מדינת אילינוי, והעובד הורד בבטחה לקרקע בשלום. הוא לא נפצע באורח משמעותי, סירב לקבל טיפול רפואי, וצפוי להחלים ללא בעיות.