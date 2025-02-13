הקרחון הגדול בעולם מתפרק במהירות, מאבד שליש מגודלו תוך חודשים ספורים, וממחיש את ההאצה המסוכנת של שינויי האקלים באנטארקטיקה | מדענים מתריעים: תופעה זו מסבה השפעה מיידית על האי דרום ג'ורג'יה ועל מערכות אקולוגיות עולמיות (בעולם)
כאילו חסרות לנו צרות במדינה הקטנטנה שלנו בלב הג'ונגל המזרח תיכוני, בישראל נערכים לאפשרות של פגיעת גלי צונאמי בערי החוף שלנו | לפני כחמישה ימים נערכה ישראל לתרחיש צונאמי, זאת בעקבות יותר מ-2,000 רעידות אדמה שהתרחשו בסמיכות לקבוצת האיים סנטוריני ביוון - תרחיש שבחסדי שמים התבדה לבסוף | מה הסיכויים לצונאמי בישראל, איך ניתן להתכונן אליו וכיצד עלינו לפעול בזמן התרעת צונאמי? (חדשות)
הגשם הוא מקור החיים האנושי עלי אדמות, שכן ללא מים מתוקים אין קיום לבני אדם, לבעלי חיים ואפילו לצמחייה | העולם מתחלק בין מקומות בהם יורד גשם רב לעומת מקומות אחרים בהם לא יורד גשם - לעולם | טיול מרתק בין יערות טרופיים ומדברות צחיחים ועוד כמה עובדות מרתקות שלא ידעתם על המים (בעולם)