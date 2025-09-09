מחקר חדש שפורסם בכתב העת - Nature Microbiology קובע כי מיקרואורגניזמים בשם Prochlorococcus, שיוצרים חמישית מן החמצן בעולם ומהווים בסיס לעשרות אלפי מערכות אקולוגיות ימיות, מצויים בסכנת היעלמות עקב התחממות האוקיינוסים. החוקרים בראשות פרנסואה ריבלֶה מאוניברסיטת וושינגטון מדדו חלוקות תא של מיליארדי פרוקוקוס ממאות הפלגות מחקר לאורך כ-150,000 מייל באוקיינוס השקט וגילו שהם משגשגים אך ורק בטווח טמפרטורות שבין 19 ל-29°C (66-84°F), וכי מחוץ לטווח זה, במיוחד מעל 30°C (86°F), קצב גדילת האוכלוסיות יורד בצורה חריפה לשליש בלבד יחסית לכמותם בזמן מיטבי.

המחקר מפריך את התחזיות הקודמות, בהן סברו מדענים שהמינים הללו ייהנו מההתחממות ויגדילו את תפוצתם. בפועל, גילו החוקרים שמנגנוני ההסתגלות של Prochlorococcus מוגבלים - במשך השנים איבדו המיקרואורגניזמים מסיבות שונות את הגנים שסייעו להם בעמידות לטמפרטורה לטובת פשטות גנטית שמאפשרת הישרדות בסביבה דלה במשאבים, אך אותו מינימליזם "גנטי" מונע מהם להתמודד עם שינויי אקלים קיצוניים שמתרחשים היום בקצב מהיר יחסית. המשמעות: צפוי ירידה ניכרת של עד 51% בתפוצתם באוקיינוס הטרופי תחת תרחיש התחממות גבוה, ו-17% בתרחיש מתון.

השלכות אקולוגיות מרחיקות לכת נובעות מירידה זו. Prochlorococcus אחראים לכ-5% מהפוטוסינתזה בעולם, ותורמים ישירות לייצור חמצן ולשרשרת המזון - החל מזואופלנקטון ועד דגים, לווייתנים ובעלי חיים ימיים אחרים. אמנם קיימים סוגים אחרים של פיטופלנקטון דוגמת Synechococcus, היכולים בחלקם לתפוס את מקומם, אך אלו זקוקים למשאבים רבים יותר וספק אם יוכלו לתמוך באותם יחסי גומלין ותפקודים מערכתיים. החוקרים מדגישים כי התפלגות האוכלוסיות תזוז צפונה ודרומה מהאזורים הטרופיים, מצב שעלול לערער את המגוון והיציבות במערכות הימיות, בעיקר באזורים החמים והעניים ביותר.

המחקר לא עוצר שם ומוסיך ומדגיש כי תחזיותיו נחשבות לזהירות, שכן הן אינן לוקחות בחשבון מזהמי פלסטיק וגורמים סביבתיים נוספים העלולים להחריף את מצבם של היצורים המיקרוסקופיים החיוניים האלו.