רובוט חקלאי חדשני, שפותח על ידי צוות חוקרים בראשות ד"ר זיקסואן הי, מציע מהפכה בעולם הקטיף. הרובוט מורכב ממערכת המשלבת טכנולוגיות מתקדמות של ראייה ממוחשבת, זרועות סיליקון רכות ומפוחי אוויר ייחודיים, המסיטים את העלים וחושפים את הפירות המוסתרים. כך מתבצע קטיף זהיר, מדויק ויעיל יותר, המפחית את אובדן הפירות שנותרו בין הצמחייה. לצדו של ד"ר הי פעלו ד"ר מנוג' קרקי וקווינז'אנג, שהביאו מומחיות רבה מתחום החקלאות המדויקת.
במחקרים שטח ומעבדה, הצליח הרובוט לזהות תותים נכון ב-80% מהמקרים, ולסווג בהצלחה את מצב ההסתרה של הפרי ב-93% מהמקרים. ללא שימוש במפוחי אוויר, הקטיף מגיע ל-58% בלבד מהפירות הבשלים; עם המפוח - הנתון עולה ל-74% תותים שנקטפים בפועל.
הרובוט מצויד במצלמות תלת־ממד הקולטות תמונות צבע ועומק, כאשר המערכת הלומדת מזהה את הפרי ומחשב את מיקומו לשם קטיף מדויק. עוד עולה כי כרגע, קטיף פרי אחד אורך 20 שניות בממוצע - נתון שמצריך מקצה שיפורים בזמני העבודה על מנת להגיע לרמה מסחרית הולמת.
אתגרים בדרך לשוק
למרות ההצלחה המחקרית, הרובוט עדיין רחוק מלהחליף את הקוטפים האנושיים לחלוטין. לדברי החוקרים, המטרה היא להשלים את המערך האנושי, לייעל את השדה בעת מחסור עובדים, ולעורר מגמה של אוטומציה חקלאית גוברת. בעתיד, טכנולוגייה זו עשויה להיות מותאמת גם לגידולים נוספים - כדוגמת ענבים ולאבוקדו, ולתת מענה רחב לתעשייה החקלאית כולה.
0 תגובות