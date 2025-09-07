הרובוט החקלאי ( צילום: יצרן )

רובוט חקלאי חדשני, שפותח על ידי צוות חוקרים בראשות ד"ר זיקסואן הי, מציע מהפכה בעולם הקטיף. הרובוט מורכב ממערכת המשלבת טכנולוגיות מתקדמות של ראייה ממוחשבת, זרועות סיליקון רכות ומפוחי אוויר ייחודיים, המסיטים את העלים וחושפים את הפירות המוסתרים. כך מתבצע קטיף זהיר, מדויק ויעיל יותר, המפחית את אובדן הפירות שנותרו בין הצמחייה. לצדו של ד"ר הי פעלו ד"ר מנוג' קרקי וקווינז'אנג, שהביאו מומחיות רבה מתחום החקלאות המדויקת.

במחקרים שטח ומעבדה, הצליח הרובוט לזהות תותים נכון ב-80% מהמקרים, ולסווג בהצלחה את מצב ההסתרה של הפרי ב-93% מהמקרים. ללא שימוש במפוחי אוויר, הקטיף מגיע ל-58% בלבד מהפירות הבשלים; עם המפוח - הנתון עולה ל-74% תותים שנקטפים בפועל.

המעצב והמפתח של המכונה - ד"ר זיקסואן הי ( צילום: Xiangling Kong )