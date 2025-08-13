בכנס הרובוטיקה העולמי לשנת 2025 בבייג’ינג הציגה סין שני חידושים פורצי דרך - רובוט היריון הומנואידי עם רחם מלאכותי, ורובוט האבקה חקלאי עצמאי. הפיתוחים מציבים את המדינה בחזית השילוב בין בינה מלאכותית, רובוטיקה וביוטכנולוגיה.

ד"ר ג’אנג צ’יפנג, מייסד חברת Kaiwa Robot Technology, חשף מערכת רובוטית הומנואידית המדמה היריון מלא באמצעות רחם מלאכותי ומערכת נוזלים המזינה את העובר. הפיתוח, שמבוסס על ניסויים מוצלחים בבעלי חיים, צפוי להיות מושק ב־2026. ההכרזה גררה דיון סוער ברשת החברתית הסינית וייבו, עם חשש מהשלכות אתיות והמסחור של הלידה, לצד התלהבות מהפוטנציאל הרפואי והסיוע האפשרי להורים בעלי בעיות רפואיות.

במקביל, צוות בראשות ד"ר שו קאו מהאקדמיה הסינית למדעים הציג את GEAIR - רובוט האבקה חקלאי המצויד במערכות ראייה חישובית ומיקום מדויק, המסוגל לבצע האבקה צולבת באופן אוטונומי. הטכנולוגיה, שפורסמה בכתב העת Cell, עשויה לשפר משמעותית את יעילות ההאבקה, להפחית עלויות ולהגביר את היבול, במיוחד בגידולי סויה.

החידושים מגיעים על רקע ירידה היסטורית בשיעורי הילודה בסין והיעד הממשלתי למצב את המדינה כמובילה עולמית בתחום הרובוטיקה. ב־2024 רשמה סין שני שלישים מהפטנטים בתחום הרובוטים בעולם והכנסות הענף חצו 240 מיליארד יואן.

עם זאת, מומחים מזהירים כי הפיתוחים החדשים מציבים אתגרים משפטיים ואתיים - מהגבלות המחקר בעוברים ועד שאלות על הורות, זהות והשלכות חברתיות. בסין כבר מתקיים שיח עם הרשויות לבחינת מסגרת רגולטורית לטכנולוגיות פורצות הדרך.