מזעזע: מוסלמים כלאו בני משפחה והציתו אותם כשהם בפנים; "הם נלכדו" | צפו

לפחות חמישה בתים של משפחות הינדיות הועלו באש בכפר דומריטלה שבמחוז פירוג’פור בבנגלדש, באירוע שנחשד כתקיפה ממוקדת של מוסלמים נגד בני מיעוטים | בני אחת המשפחות סיפרו כי דלתות הבית ננעלו מבחוץ והם נלכדו בפנים (בעולם)

תיעוד מאחת ההצתות בבנגלדש (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

לפחות חמישה בתים של משפחות הינדיות הועלו באש בכפר דומריטלה שבמחוז פירוג’פור בבנגלדש, באירוע שנחשד כתקיפה ממוקדת של מוסלמים נגד בני מיעוטים.

המקרה התרחש אתמול (ראשון), כשבוע לאחר לינץ’ אכזרי שבוצע בעובד טקסטיל בן 29, דיפו צ’נדרה דאס, שנרצח וגופתו הוצתה בעקבות טענות ל"חילול הקודש" במחוז מיימנסינגה.

לפי הרשויות המקומיות, נסיבות השריפה טרם התבררו. בדיווחים נטען כי תוקפים דחפו בדים לאחד החדרים והציתו אותם, מה שגרם להתפשטות מהירה של האש.

בני משפחת סאהה, שנמנעו מלהיחשף בשמם המלא, סיפרו לתקשורת כי התעוררו לפנות בוקר לאש, וכי דלתות הבית ננעלו מבחוץ והם נלכדו בפנים. כל שמונת בני שתי המשפחות ששהו במקום הצליחו להימלט לאחר שחתכו יריעות פח וגדרות במבוק, אך הבתים ותכולתם נשרפו כליל, וגם חיות המחמד נספו.

תיעוד מהאירוע שהופץ ברשתות החברתיות הראה תושבים מנסים לכבות את הלהבות שהתפשטו בין הבתים. מפקד משטרת מחוז פירוג’פור, מוחמד מנזור אחמד סידיקי, ביקר בזירה והבטיח חקירה מהירה. עד כה נעצרו חמישה חשודים, והמאמצים נמשכים לאיתור מעורבים נוספים.

על פי דוח של ארגון Human Rights Congress for Bangladesh Minorities, בין יוני לדצמבר השנה דווחו לפחות 71 מקרים הקשורים להאשמות "חילול הקודש" נגד בני המיעוט ההינדי בבנגלדש, ביותר מ־30 מחוזות. בארגון ציינו כי הדמיון וההיקף של המקרים מעידים על פגיעות מערכתית של מיעוטים לאלימות על רקע דתי, ולא על אירועים נקודתיים.

האירועים מתרחשים על רקע אי־יציבות פוליטית והתחזקות מגמות שמרניות דתיות במדינה, עם עלייה ברטוריקה אנטי־הודית שמונצלת היטב בידי קבוצות מוסלמיות קיצוניות להצדקת תקיפות נגד מיעוטים.

