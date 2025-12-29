ילד בן חמש נהרג במהלך חופשת סקי עם משפחתו ביפן, לאחר שזרועו נלכדה במנגנון של מדרגות נעות באתר הנופש, כך דווח במדינה.

לפי הדיווחים, הילד מעד בזמן שירד מהמתקן באתר הסקי "אסאריגאווה אונסן" שבהוקאידו, וזרועו הימנית נשאבה אל תוך המכונות. הוא חולץ מהמקום כשהוא מחוסר הכרה ומותו נקבע זמן קצר לאחר מכן בבית החולים.

​מחקירת האירוע עולה כי מנגנון הבטיחות של המדרגות הנעות, שאמור לעצור את פעולתן באופן מיידי בעת זיהוי חפץ זר, לא פעל ברגע התאונה. המתקן נעצר רק לאחר שאמו של הילד לחצה על כפתור עצירת החירום. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום עמלו במשך 40 דקות על פירוק חלק מהמתקן כדי לשחרר את גופו הלכוד. המשטרה בודקת כעת חשד לרשלנות מקצועית בתחזוקת המכונות או בייצורן.

​המתקן המדובר, שהותקן לפני כשש שנים, משמש לשינוע גולשים מהחניון אל מדרונות הסקי. אורכו כ-30 מטרים והוא פועל ללא מעקות בטיחות. למרות שהנהלת האתר טענה כי המערכת נבדקה ונמצאה תקינה מוקדם יותר באותו היום, מבקרים אחרים דיווחו כי סבלו ממעידות דומות בעבר. אחד הלקוחות הקבועים ציין כי המעבר במקום מעורר חשש גם בקרב מבוגרים ותיאר את המתקן כ"מפחיד".

​נציג מטעם אתר הסקי הביע התנצלות על הטרגדיה ומסר כי הנהלת המקום תנקוט צעדים כדי למנוע הישנות של מקרים דומים. הוקאידו נחשבת ליעד המרכזי לחופשות חורף ביפן ומארחת מיליוני גולשים מדי שנה.