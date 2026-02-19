אנדרו מאונטבאטן-וינדזור, אחיו של מלך בריטניה, נעצר הבוקר (חמישי) בחשד כי העביר מסמכים ממשלתיים חסויים לידיו של ג'פרי אפשטיין במהלך כהונתו כנציג סחר רשמי של הממלכה.

המעצר בוצע על ידי משטרת תמז ואלי בעקבות מידע חדש שנחשף במסגרת פרסום מיליוני דפי מסמכים בחקירה המתנהלת בארצות הברית.

​לפי הודעת המשטרה, הכוחות פתחו בחקירה פלילית רשמית בגין חשד להפרת אמונים במשרה ציבורית. סגן מפקד המשטרה, אוליבר רייט, הצהיר כי "בעקבות הערכה יסודית, פתחנו כעת בחקירה לגבי טענה זו של הפרת אמונים במשרה ציבורית. חשוב שנגן על היושרה והאובייקטיביות של החקירה שלנו בעודנו פועלים עם שותפינו לחקירת העבירה לכאורה".

רייט הוסיף כי המשטרה מודעת לעניין הציבורי הרב בתיק ותמסור עדכונים נוספים במועד המתאים.

​כוחות הביטחון הגיעו בשעות הבוקר המוקדמות לאחוזת סנדרינגהאם בנורפוק, שם מתגורר אנדרו בתקופה האחרונה. עדי ראייה דיווחו על שישה רכבי משטרה ללא סימון זיהוי וכשמונה בלשים בלבוש אזרחי שהגיעו למקום. במקביל למעצר, פשטו שוטרים על כתובות נוספות במחוזות ברקשייר ונורפוק לצורך עריכת חיפושים ותפיסת ראיות.

​משטרת תמז ואלי אישרה את דבר המעצר בהודעה רשמית שבה נאמר: "כחלק מהחקירה, עצרנו היום גבר בשנות ה-60 לחייו מנורפוק בחשד להפרת אמונים במשרה ציבורית, ואנו עורכים חיפושים בכתובות בברקשייר ובנורפוק. האיש נותר במעצר משטרתי בשלב זה".

יצוין כי היום חגג אנדרו את יום הולדתו ה-66.

הרשויות נמנעו מלנקוב בשמו המפורש של העצור בהתאם להנחיות המקומיות, אולם כלי התקשורת בבריטניה אישרו כי מדובר באנדרו.

​החשדות מתמקדים בתקופה שבה שימש אנדרו כשליח המיוחד של בריטניה לענייני סחר ובינלאומי, תפקיד ממנו פרש בשנת 2011. על פי החשד, הוא ניצל את גישתו למידע רגיש והעביר דוחות ונתונים חסויים לגורמים פרטיים. אנדרו הכחיש לאורך השנים כל מעורבות בפעילות לא חוקית והביע חרטה על קשריו עם אפשטיין, אך בשלב זה הוא נותר במעצר לצורך המשך חקירתו.