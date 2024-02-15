הנסיך לשעבר אנדרו, שוויתר על כל תפקידיו ותאריו המלכותיים בעקבות קשירת שמו לפרשיית אפשטיין בארה"ב, מסר את רישיון הנשק שלו למשטרת בריטניה | הסיבה לוויתור על הרישיון לא נמסרה, אולם ההערכה היא כי ישנו קשר לחשיפות האחרונות בפרשיה וחשש לשלומו של אחי המלך (חדשות, בעולם)
ארמון בקינגהאם הודיע בשבוע שעבר כי המלך צ'ארלס השלישי חולה במחלת הסרטן | בניו, הנסיכים וויליאם והארי מיהרו לבוא לבקרו לבקשתו, לאחר שלפי הדיווחים התקשר אליהם באופן אישי כדי לבשרם על הבשורה המטרידה בנוגע לבריאותו | בד בבד מתברר שהצרות המשפחתיות החלו עוד טרם נודע דבר מחלתו של המונרך (בעולם)