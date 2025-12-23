ברקע החשיפות: אחי המלך מסר את רישיון הנשק שלו למשטרת בריטניה

אנדרו מאונטבאטן-וינדזור, הנסיך לשעבר ואחיו של המלך צ'ארלס השלישי, ויתר על רישיון כלי הירייה שלו ומסר אותו לידי רשויות החוק, בעקבות ביקור של שוטרים מיחידת הרישוי במעונו, כך דיווח BBC.

שוטרי משטרת המטרופוליטן הגיעו לבית המגורים "רויאל לודג'" בווינדזור במהלך חודש נובמבר, לקראת מעברו הצפוי של אנדרו למשכן חדש בשנה הבאה.

דובר מטעם משטרת המטרופוליטן התייחס למקרה ומסר כי "ביום רביעי, 19 בנובמבר, קציני רישוי כלי ירייה של משטרת המטרופוליטן הגיעו לכתובת בווינדזור כדי לבקש מגבר בשנות ה-60 לחייו למסור מרצונו את תעודת כלי הירייה ורובה הציד שלו". במשטרה אישרו כי התעודה אכן נמסרה לידם, אך סירבו להוסיף פרטים נוספים על אודות המפגש.

ההחלטה לוותר על הרישיון התקבלה על אף שאנדרו ידוע כחובב ציד ותיק. המשמעות המעשית של מסירת התעודה היא שאנדרו לא יוכל עוד להוביל או להשתמש בכלי נשק באופן עצמאי, אלא רק תחת פיקוח. עם זאת, מסירת הרישיון אינה מונעת ממנו באופן מוחלט גישה לכלי הירייה שבבעלותו בתנאים מסוימים.

ההערכה היא כי קיים חשש לשלומו של קרוב המשפחה המלכותי, ברקע הפרסומים הקשים אודות קשריו עם העבריין.

מהלך זה מתרחש על רקע שינויים משמעותיים במעמדו ובמקום מגוריו. אנדרו, שתוארי הנסיכות שלו נשללו ממנו עקב קשריו עם ג'פרי אפשטיין, צפוי לעבור בשנה הקרובה לאחוזה במחוז נורפוק. המעבר לנכס באחוזת סנדרינגהאם, הנמצאת בבעלותו הפרטית של המלך צ'ארלס השלישי, הוגדר על ידי ארמון בקינגהאם ככזה שיתבצע בהקדם האפשרי. במקביל, שמו של אנדרו עלה שוב לכותרות בשבוע שעבר בעקבות פרסום תמונות מקבצי חקירת אפשטיין, אם כי הוא ממשיך להכחיש כל מעורבות במעשים פליליים.