המטוס מבצע נחיתת חירום על הכביש - צילום: מתוך רשתות חברתיות המטוס מבצע נחיתת חירום על הכביש | צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:08 המטוס מבצע נחיתת חירום על הכביש ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

מטוס קל חד מנועי נאלץ לבצע נחיתת חירום על כביש עמוס בעיר גיינסוויל שבמדינת ג’ורג’יה, ופגע במהלך הנחיתה בשלושה כלי רכב.

על פי הרשויות, מדובר במטוס מדגם Hawker Beechcraft BE-36 משנת 2010, שנחת אתמול (שני) בסביבות השעה 12:10 בצומת הרחובות Browns Bridge Road ו-Pearl Nix Parkway, לאחר שהטייס זיהה תקלה במנוע זמן קצר לאחר ההמראה משדה התעופה המקומי Lee Gilmer Memorial Airport. הטייס, תומאס רוג’רס, סיפר כי המנוע כבה מיד לאחר ההמראה. לדבריו, הוא ניסה לדאות חזרה לשדה ולפעול על פי הנהלים, אך הבין בשלב מסוים שלא יצליח להגיע למסלול ולכן בחר להנחית את המטוס על הכביש.

לאחר ההתרסקות - צילום: מתוך רשתות חברתיות לאחר ההתרסקות | צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:37 לאחר ההתרסקות ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

מפקד במשטרת גיינסוויל, קווין הולברוק, מסר כי המטוס היה בדרכו חזרה לשדה התעופה לאחר אובדן כוח במנוע. במהלך הנחיתה פגע המטוס בשלושה כלי רכב, ואף גרם לכך שמכל דלק נותק מהמקום ונזרק אל חלקו האחורי של רכב SUV.

לדבריו, עצם העובדה שהמטוס לא פגע בעמודי חשמל או בקווי מתח, נחשבת לחריגה ומרשימה בנסיבות האירוע.

שני האנשים שהיו על המטוס, טייס מנוסה וחניך טיס, לא נפצעו באורח רציני ונשארו בזירה על מנת לסייע לחוקרים. בעקבות האירוע נסגר רחוב Browns Bridge Road, עורק תחבורה מרכזי בצפון־מזרח ג’ורג’יה, למשך מספר שעות, בזמן שחוקרי המועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה והרשות הפדרלית לתעופה פתחו בחקירה לבירור נסיבות המקרה.