תאונה טראגית: אלוף העולם צנח אל מותו | המשטרה חוקרת 

עולם הספורט האתגרי בצרפת מתאבל על מותו הטרגי של פייר וולניק, פעמיים אלוף העולם בצניחה חופשית, שנהרג בגיל 37 בתאונת צניחה קשה במהלך קפיצה מעל אזור הר מון בלאן.
וולניק, שנחשב לאחת הדמויות הבולטות בתחום הצניחה החופשית המתקדמת, קפץ ממסוק כשהוא מצויד בחליפת כנפיים, המאפשרת גלישה חופשית באוויר לפני נחיתה מבוקרת באמצעות מצנח.
במהלך הקפיצה, מסיבה שעדיין אינה ברורה, המצנח שלו לא נפתח. הוא התרסק באזור כפר בוסון, ומת במקום.
הספורטאי הצרפתי זכה באליפות העולם בצניחה חופשית בשנים 2022 ו־2024, ובחודש ספטמבר האחרון אף קטף מדליית כסף באליפות אירופה. מעבר לקריירה הבינלאומית המרשימה שלו, שימש וולניק גם כמדריך סקי בעיירה ואלואר שבחבל סבואה, והיה אמור להשתתף באליפות העולם הקרובה שתתקיים בקיץ הקרוב.
הרשויות בצרפת פתחו בחקירה לבירור נסיבות האסון, במטרה לבדוק בין היתר האם אירעה תקלה טכנית בציוד שהובילה לכשל בפתיחת המצנח.
