קבוצת צעירים נפלה מגובה לאחר שרצפת מרפסת התמוטטה במפתיע בעיר דזוניי, סין אירוע שהסתיים בפציעות גופניות ובנזק לרכוש.

​מרפסת בבניין מגורים בעיר דזוניי שבסין קרסה בשבוע האחרון תחת רגליהם של מספר צעירים שעמדו עליה.

האירוע, שתועד במצלמות אבטחה ב-4 בפברואר 2026, מציג את הרגע שבו הקרקע נשמטת תחת הקבוצה בעודם נשענים על מעקה המרפסת ומביטים החוצה.

​מהתיעוד עולה כי הצעירים שהו על המרפסת כאשר רצפת הבטון קרסה פנימה ויצרה בור עמוק. המעורבים נפלו אל תוך החלל שנפער, ובהמשך הסרטון הוצגו פציעות גופניות שכללו חבלות קשות, שטפי דם ופצעי שפשוף מדממים בגפיים ובגוף כתוצאה מהנפילה והחיכוך עם חומרי הבנייה.