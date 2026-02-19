פגישת סולחה משפחתית שאמורה הייתה להביא לסיומו של סכסוך אלים בכפר עראבה, הפכה לאירוע ירי בתוך בית מגורים.

לפי התיאור של הפרקליטות, מפגש הסולחה המסורתי שאמור היה להסתיים במחילה הדדית כנהוג בחברה הערבית, בעקבות קטטה מוקדמת בין קרובי משפחה, הסלים במהירות כאשר מוחמד עאסלה, תושב הכפר בן 23, שלף אקדח שהביא עמו מבעוד מועד.

לעיני הנוכחים המזועזעים, החל עאסלה לאיים ברצח וירה מספר קליעים מטווח קצר לעבר המארח.

הירי בוצע בתוך מטבח הבית, בזמן שבמקום שהו בני משפחה נוספים שחייהם הועמדו בסכנה מיידית. הקליעים פגעו בקירות הבית ועוררו בהלה רבה; אחד הנוכחים התמוטט במקום ונזקק לסיוע רפואי, בעוד אישה נוספת לקתה בחרדה קשה וטופלה באמצעות חמצן. מיד לאחר הירי נמלט היורה מהזירה כשהוא נושא עמו את הנשק.

בעקבות האירוע, הגישה עו"ד שיר שלום פרץ מפרקליטות מחוז חיפה כתב אישום לבית המשפט המחוזי בעיר נגד עאסלה.

מכתב האישום עולה כי הנאשם הגיע למפגש כשהוא מצויד מראש באקדח ובתחמושת ללא היתר כדין. עוד נחשף כי לאחר שנמלט מהמקום, פעל עאסלה לשיבוש מהלכי משפט באמצעות מחיקת תיעוד ממצלמות האבטחה המותקנות בביתו.

כתב האישום מייחס לעאסלה שורה של עבירות חמורות, ובהן חבלה בכוונה מחמירה, נשיאה והובלת נשק ותחמושת, ירי באזור מגורים, איומים, היזק בזדון ושיבוש מהלכי משפט.