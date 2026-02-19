כיכר השבת
"תא זעיר עם חור ברצפה": גזר דין קשה לזוג בריטי שנעצר באיראן

לינדזי וקרייג פורמן נידונו לעשר שנות מאסר באיראן לאחר שהורשעו בהאשמות ריגול | קרייג תיאר כי הוא הוחזק ב"תא באורך שני מטרים, עם חור ברצפה וכיור" (בעולם)

לינדזי וקרייג פורמן (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

שני אזרחי בריטניה, לינדזי וקרייג פורמן, נידונו לעשר שנות מאסר ב לאחר שהורשעו בהאשמות ריגול.

שרת החוץ הבריטית איווט קופר גינתה את גזר הדין וכינתה אותו "מזעזע ובלתי מוצדק לחלוטין", והצהירה כי בריטניה תפעל ללא הרף מול הממשל האיראני עד להשבתם הבטוחה של בני הזוג לממלכה המאוחדת ולאיחודם עם משפחתם.

בני הזוג, תושבי איסט סאסקס, נעצרו בינואר 2025 בעת שטיילו במדינה במסגרת מסע אופנועים סביב העולם, והם מוחזקים בכלא אווין בטהרן.

ג’ו בנט, בנה של לינדזי פורמן, אמר כי השניים "נידונו לעשר שנים לאחר משפט שנמשך שלוש שעות בלבד ובו לא הותר להם להציג הגנה". לדבריו, "הם הכחישו בעקביות את ההאשמות, ולא ראינו כל ראיה שתומכת בעבירת ריגול".

העונש ניתן לאחר הופעה בבית המשפט ב־27 באוקטובר 2025 בפני השופט אבולקאסם סלאוואתי בבית הדין המהפכני בטהרן. סלאוואתי הוטל בעבר תחת סנקציות של בריטניה, ארצות הברית והאיחוד האירופי בשל הפרות זכויות אדם וניהול הליכים משפטיים שספגו ביקורת בינלאומית על היעדר הליך הוגן.

לקראת מתן גזר הדין תיאר קרייג פורמן את תנאי מעצרו. הוא סיפר כי הוחזק ב"תא באורך שני מטרים, עם חור ברצפה וכיור", ותיאר את השפעת 57 הימים בבידוד. "רגשית ופיזית זה שבר אותי לרסיסים", אמר.

משרד החוץ הבריטי מזהיר כיום אזרחים שלא לנסוע לאיראן בשל "סיכון משמעותי למעצר, חקירה או כליאה", ומציין כי יכולת הסיוע במקרי חירום מוגבלת.

