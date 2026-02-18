שופט פדרלי הכריז אתמול (שלישי) על פסילת משפטם של תשעה נאשמים המזוהים לכאורה עם ארגון השמאל הקיצוני אנטיפה, שהואשמו במעורבות בירי מארב לעבר שוטר במתקן המעצר של רשות ההגירה והאכיפה של ארצות הברית בטקסס. ההחלטה התקבלה בעקבות חולצה שלבשה אחת מעורכות הדין של ההגנה במהלך בחירת חבר המושבעים.

השופט המחוזי מארק פיטמן ציין כי עורכת הדין מרקווטה קלייטון, המייצגת את הנאשמת מריסלה רואדה, לבשה מתחת לבלייזר חולצה שעליה הופיעו אייקונים של זכויות האזרח. לפי הדיווחים, קלייטון לבשה את החולצה במהלך הליך בחירת המושבעים. השופט אמר לה כי הוא אינו מבין כיצד חשבה שהדבר ראוי, והוסיף כי מדובר ככל הנראה במקרה חסר תקדים בהיסטוריה של המשפט האמריקאי - וכי לא נותרה לו ברירה אלא להכריז על משפט חוזר.

פיטמן נחשף למראה החולצה לאחר שקלייטון חקרה את חבר המושבעים במשך 22 דקות. עורכי הדין האחרים של ההגנה התנגדו לפסילת המשפט, אך השופט הודיע כי יקיים דיון שבו תידרש קלייטון לנמק מדוע לא יוטלו עליה סנקציות.

הליך בחירת המושבעים החל אתמול עם 75 מועמדים, והשופט הודיע כי בשבוע הבא יוזמנו 130 מועמדים נוספים כדי להתחיל את ההליך מחדש. כעשרים מהמועמדים ציינו כי הם מתנגדים לפעילות רשות ההגירה נגד הגירה בלתי חוקית, ואחד מהם אמר כי משפחתו היא משפחת מהגרים.

הנאשמים מואשמים כי השתתפו במארב במתקן המעצר פריירילנד באלברדו, טקסס, ב־4 ביולי 2025. לטענת התביעה הפדרלית, הם הציתו זיקוקים, גרמו נזק למבנים ולכלי רכב ולאחר מכן ירו לעבר סוכנים פדרליים. שוטר ממשטרת אלברדו שהגיע למקום נורה בצווארו ושרד.