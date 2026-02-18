כיכר השבת
משפיענית רשת תיעדה את עצמה אוכלת את "סרטן השטן" - כעבור יומיים היא מתה

אמה עמית, משפיענית רשת בפיליפינים וחברתה איבדו את חייהן כתוצאה מאכילת "סרטן השטן" הקטלני באי פלאוואן | המשפיענית תיעדה את עצמה אוכלת את הארוחה האחרונה והמסוכנת (בעולם) 

שתי נשים, בהן משפיענית רשת בתחום הקולינריה, מתו בפיליפינים לאחר שצרכו סרטן ארסי המכונה "סרטן השטן".

אמה עמית, בת 50, מתה בבית החולים ב-6 בפברואר, יומיים לאחר שאכלה מהסרטן שדגה בעצמה. חברה נוספת שסעדה עמה מתה בביתה של עמית זמן קצר לאחר הארוחה.

​בדיקה של המשטרה המקומית בבית המגורים העלתה שבעה שריונות של סרטן מהמין "תוסימוס אינאוס", הנחשב לארסי ביותר במדינה ושוכן בשוניות אלמוגים.

מדובר בסרטן בעל גוון אדמדם או קרם המכוסה כתמים, שצריכתו מובילה לשיעור תמותה של כ-50%. הרעל המצוי בו עלול לגרום לבחילות ולעקצוצים בשפתיים גם בכמויות קטנות, ובמקרים קשים מוביל להפסקת נשימה. רשויות הבריאות מדגישות כי גם בישול ממושך אינו מסוגל לנטרל את הרעלים שבגוף הסרטן.

​השתלשלות האירועים החלה ב-4 בפברואר, כאשר עמית תיעדה את עצמה דגה חלזונות וסרטנים סמוך לביתה בפורטו פרינססה שבאי פלאוואן. היא הכינה את השלל בארוחה שכללה חלב קוקוס והגישה אותה לחבריה. למחרת הארוחה סבלה עמית מעוויתות קשות ואיבדה את הכרתה, פונתה לטיפול רפואי אך שם נקבע מותה. באוקטובר האחרון דווח על מקרה דומה באותו אזור חוף, בו מצא את מותו דייג בן 54 לאחר שאכל מאותו מין של סרטן.

