שופט פדרלי מארה"ב הכריז על פסילת משפטם של תשעה נאשמים המזוהים לכאורה עם ארגון שמאל קיצוני, בעקבות חולצה שלבשה אחת מעורכות הדין של ההגנה במהלך בחירת חבר המושבעים | השופט המחוזי מארק פיטמן ציין כי מדובר ככל הנראה במקרה חסר תקדים בהיסטוריה של המשפט האמריקאי (מעניין)
יותר משישים אחוזים מהעם מסכימים עם פסיקת בג"ץ, וסבורים כי השופטים לא פעלו ממניע גזעני כשהחליטו לפסול את יו"ר ש"ס השר לבינתיים אריה דרעי, בקרב תומכי נתניהו הדעות חלוקות | קרוב לשישים אחוזים מהעם סבורים כי התפקוד של יאיר לפיד כראש אופוזיציה הוא לא טוב | הסקר המלא (חדשות, פוליטי)