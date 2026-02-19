רוסיה ואיראן פתחו היום (חמישי) בתרגיל ימי רחב היקף בצפון האוקיינוס ההודי ובמפרץ עומאן, המהווה מפגן כוח משותף מול המתיחות הגוברת עם הממשל האמריקני.

המבצע המכונה "חגורת הביטחון הימי 2026" יוצא לדרך בזמן שבו כלי תקשורת בינלאומיים מדווחים על אפשרות לתקיפה צבאית של ארצות הברית נגד יעדים באיראן כבר בסוף השבוע הקרוב.

המפקד האיראני חסן מקסודלו הבהיר כי המבצע נועד להבטיח את נתיבי הסחר הימיים. לדבריו, "יצירת התכנסות ותיאום בצעדים משותפים לסיכול פעילויות המאיימות על הביטחון והבטיחות הימית – במיוחד בהגנה על ספינות מסחריות ומכליות נפט, כמו גם במאבק בטרור ימי – הם היבטים מרכזיים בתרגיל המשותף הזה". מקסודלו הוסיף כי "המטרה העיקרית היא לחזק את הביטחון ואת שיתוף הפעולה הימי המקיים".

במסגרת התרגיל משתתפת ספינת המלחמה הרוסית "סטויקי", שהגיעה לנמל בנדר עבאס, לצד משחתות וספינות טילים איראניות בהן ה"אלוואנד" וכוחות ימיים של משמרות המהפכה. המפקד הרוסי אלכסיי סרגייב הדגיש את הנכונות של מוסקבה להרחיב את שיתוף הפעולה הצבאי עם טהראן וציין כי "רמת האינטראקציה ושיתוף הפעולה מראה שאנו יכולים לעבוד יחד כדי לנהל ולפתור סוגיות ואתגרים ימיים וחופיים רבים". סרגייב הוסיף באופן נחרץ כי "אנחנו מוכנים לקיים תרגילים משותפים בכל אזור".

התזמון של המבצע הימי אינו מקרי, שכן הוא נערך יומיים לאחר שאיראן סגרה באופן חריג את מצר הורמוז לצורך תרגיל של משמרות המהפכה. נוכחותן של ספינות המלחמה הרוסיות והסיניות באזור נתפסת כאיתות אסטרטגי למערב בעיצומו של משבר גרעיני ודיווחים על פריסת נושאות מטוסים אמריקניות בקרבת מקום.