במהלך ישיבת מועצת הביטחון של האו״ם שנערכה אמש (רביעי), התפתח עימות מילולי בין שר החוץ גדעון סער לבין שרת החוץ הבריטית איבט קופר. הדיון, שנקבע ביוזמת בריטניה במסגרת נשיאותה התורנית של המועצה, עסק במצב במזרח התיכון ובמדיניות ישראל ביהודה ושומרון.

קופר מתחה ביקורת על מדיניות הקרקעות של ישראל וטענה לאלימות המתיישבים, תוך קריאה לחיזוק ההנהגה הפלסטינית. בתגובה הציג סער מפה היסטורית ופנה ישירות לנציגה הבריטית, כשהוא מזכיר את הצהרת בלפור ואת מה שהגדיר כמסורת התמיכה הבריטית בהקמת בית לאומי לעם היהודי.

בהמשך תקף סער את הטענות נגד נוכחות ישראלית ביהודה ושומרון וטען כי האמירה שלפיה ישראלים אינם יכולים להתגורר שם אינה מתיישבת עם המשפט הבין־לאומי ועם ההצהרות ההיסטוריות של בריטניה, ואף לוקה בעיוות מוסרי. לדבריו, אין היגיון בכך שיהודים יכולים לחיות בלונדון, פריז או ניו יורק אך לא באזור שהוא ערש תרבותם.

המתיחות באולם גברה כאשר סער פנה גם לנציגת רוסיה במועצה. הוא אמר כי היה משעשע לשמוע את נציגת הפדרציה הרוסית מדברת על כיבוש, על הרחבת שטחים ועל פתרונות שלום.

משחק כפול: המעצמות שהפקירו את איראן לבד בחזית יהודה גליקמן | 13:58

"זה היה די משעשע לשמוע את הנציגה של רוסיה מדברת על חוק ועל חוק בין-לאומי, על כיבוש, סיפוח שטחים ופתרון של שלום לסכסוך", התבטא סער, והוסיף: "אני חייב להודות שהייתי חייב להתאפק ולא לצחוק בקול רם במהלך הנאום שלה".