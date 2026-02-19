כיכר השבת
צביעות לשמה

"התאפקתי לא לצחוק": סער לעג לנציגה הרוסית לעיני המצלמות | צפו

במהלך ישיבת מועצת הביטחון של האו״ם שנערכה אמש, אמר סער כי היה משעשע לשמוע את נציגת הפדרציה הרוסית מדברת על כיבוש, על הרחבת שטחים ועל פתרונות שלום | "אני חייב להודות שהייתי חייב להתאפק לא לצחוק", הוסיף השר (פוליטי מדיני)

2תגובות
"התפאקתי לא לצחוק", סער בנאום
"התפאקתי לא לצחוק", סער בנאום| צילום: צילום: ללא
"התפאקתי לא לצחוק", סער בנאום (צילום: ללא)

במהלך ישיבת מועצת הביטחון של האו״ם שנערכה אמש (רביעי), התפתח עימות מילולי בין שר החוץ גדעון סער לבין שרת החוץ הבריטית איבט קופר. הדיון, שנקבע ביוזמת בריטניה במסגרת נשיאותה התורנית של המועצה, עסק במצב במזרח התיכון ובמדיניות ישראל ביהודה ושומרון.

קופר מתחה ביקורת על מדיניות הקרקעות של ישראל וטענה לאלימות המתיישבים, תוך קריאה לחיזוק ההנהגה הפלסטינית. בתגובה הציג סער מפה היסטורית ופנה ישירות לנציגה הבריטית, כשהוא מזכיר את הצהרת בלפור ואת מה שהגדיר כמסורת התמיכה הבריטית בהקמת בית לאומי לעם היהודי.

בהמשך תקף סער את הטענות נגד נוכחות ישראלית ביהודה ושומרון וטען כי האמירה שלפיה ישראלים אינם יכולים להתגורר שם אינה מתיישבת עם המשפט הבין־לאומי ועם ההצהרות ההיסטוריות של בריטניה, ואף לוקה בעיוות מוסרי. לדבריו, אין היגיון בכך שיהודים יכולים לחיות בלונדון, פריז או ניו יורק אך לא באזור שהוא ערש תרבותם.

המתיחות באולם גברה כאשר סער פנה גם לנציגת רוסיה במועצה. הוא אמר כי היה משעשע לשמוע את נציגת מדברת על כיבוש, על הרחבת שטחים ועל פתרונות שלום.

"זה היה די משעשע לשמוע את הנציגה של רוסיה מדברת על חוק ועל חוק בין-לאומי, על כיבוש, סיפוח שטחים ופתרון של שלום לסכסוך", התבטא סער, והוסיף: "אני חייב להודות שהייתי חייב להתאפק ולא לצחוק בקול רם במהלך הנאום שלה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
מלך
חןו
1
אמת ויציב עולם צבוע שונא ישראל בקרוב יפלו לפנינו
בנימין

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר