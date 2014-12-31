מועצת הביטחון של האו"ם מתכנסת כעת לדיון בעקבות החלטת ישראל להכיר בסומלילנד | שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, הודיע לקראת הדיון כי "אין כאן שאלה של ביטחון בינלאומי אלא של סטנדרט כפול" | "זו עדות לחד צדדיות ולצביעות של חלק מחברות המועצה", הבהיר השגריר (בעולם)
סערה עולמית בעקבות החיסול המסתורי בסודן: "אחד ההרוגים שחוסל בסודן הוא בכיר בחמאס האחראי על החימוש והרכש של הארגון" - כך מדווחת רשת "אל ערבייה" ● סודן תגיש למועצת הביטחון של האו"ם תלונה נגד ישראל בשל החיסול, בטענה שהיא עומדת מאחוריו
החלטה דרמטית של מועצת הביטחון תאפשר מתקפה אווירית על כוחות הבטחון של שליט לוב קדאפי, על רקע המהומות הבלתי פוסקות במדינה ● באיטליה כבר אמרו כי המדינה תאפשר לעשות שימוש בבסיסיה הצבאיים כדי לאפשר מתקפה אווירית ● בנו של קאדפי מלגלג: "מאוחר מדי"