דיון חירום על הכרת ישראל בסומלילנד: "עדות לצביעות של מועצת האו"ם"

מועצת הביטחון של האו"ם מתכנסת כעת לדיון בעקבות החלטת ישראל להכיר בסומלילנד | שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, הודיע לקראת הדיון כי "אין כאן שאלה של ביטחון בינלאומי אלא של סטנדרט כפול" | "זו עדות לחד צדדיות ולצביעות של חלק מחברות המועצה", הבהיר השגריר (בעולם)

הפגנת תמיכה בסומלילנד. אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

מועצת הביטחון של האו"ם מתכנסת כעת לדיון חירום בעקבות החלטת ישראל להכיר בסומלילנד, בעקבות בקשת סומליה.

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, הודיע לקראת הדיון כי "אין כאן שאלה של ביטחון בינלאומי אלא של סטנדרט כפול". לדבריו, "כאשר מדינות באו"ם מקדמות הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית, הנושא מתקבל ללא דיון וללא התנגדות. כאשר ישראל מממשת את סמכויותיה הריבוניות ופועלת בהתאם למשפט הבינלאומי, מועצת הביטחון מתכנסת לדיון דחוף".

"זו עדות לחד צדדיות ולצביעות של חלק מחברות המועצה", סיכם השגריר.

, שהכריזה על עצמאותה מול סומליה במהלך מלחמת אזרחים בשנת 1991, מתפקדת דה פקטו כמדינה עצמאית דמוקרטית, אך לא הייתה מוכרת באופן מלא עד עכשיו על ידי האו"ם וארגונים בין-לאומיים או מדינות מוכרות אחרות, מלבד טאיוואן.

בסוף השבוע האחרון הודיעה ישראל על הכרה רשמית בסומלילנד כמדינה עצמאית וריבונית, ובכך הפכה למדינה הראשונה החברה באו"ם המכירה בעצמאות החבל. ההכרזה המשותפת נחתמה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ גדעון סער ונשיא סומלילנד עבד א-רחמאן מוחמד עבדאללה, וכללה כינון יחסים דיפלומטיים "ברוח הסכמי אברהם".

מאז שהודיעה ישראל על ההכרה, גל גינויים שוטף את העולם הערבי. מטורקיה, דרך מצרים וסעודיה - ואפילו איראן, כולן פרסמו הודעות נגד ישראל - ודברי תמיכה במדינת סומליה ובריבונותה.

תוכן שאסור לפספס:

