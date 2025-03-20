כיכר השבת

סומלילנד - המדינה הבלתי מוכרת

סומלילנד היא מדינה עצמאית בפועל בצפון סומליה, שהכריזה על עצמאותה ב-1991 אך טרם הוכרה על ידי מדינות אחרות. היא נחשבת למדינה היציבה והדמוקרטית ביותר באזור.

סומלילנד היא אזור בצפון סומליה שהכריז על עצמאותו ב-1991, לאחר התפרקות הממשלה המרכזית של סומליה. למרות שאף מדינה לא הכירה בה רשמית, סומלילנד פועלת כמדינה עצמאית עם ממשלה, צבא וכלכלה משלה.

סומלילנד נחשבת למדינה היציבה והדמוקרטית ביותר באזור המסולק של אפריקה. היא מקיימת בחירות דמוקרטיות תקופתיות ומנהלת מערכת משפט עצמאית. הכלכלה שלה מבוססת בעיקר על חקלאות ומסחר.

למרות היציבות היחסית, סומלילנד נאלצת להתמודד עם אתגרים רבים כמו עוני, מחסור במים ובמשאבים טבעיים. היא גם סובלת מבידוד בינלאומי עקב היעדר הכרה רשמית.

בשנים האחרונות, סומלילנד ניסתה לקדם את הכרתה הבינלאומית על ידי שיפור הקשרים עם מדינות שכנות ארגונים בינלאומיים. עם זאת, המאמצים עדיין לא צלחו והיא נותרת מדינה בלתי מוכרת.

עוד כתבות על סומלילנד:

המדינות הערביות זועמות

|

במדינה חגגו עם דגלי ישראל

|

הכירו את סומלילנד

||
1
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר