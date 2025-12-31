נשיא סומליה, חסן שיח' מחמוד, טען בריאיון לערוץ אל-ג'זירה כי יש בידיו "מודיעין מיוחד" על שלושה צעדים שסוכמו במסגרת המהלך של ישראל להכרה בסומלילנד.

לדבריו, ההסכמות שהובילו להכרה כוללות קליטת ויישוב פלסטינים בשטחה של סומלילנד, הקמת בסיס צבאי ישראלי במפרץ עדן בשטח סומלילנד - והצטרפות סומלילנד להסכמי אברהם.

בראיון נוסף שנתן בביקורו באיסטנבול, פנה הנשיא לטורקיה ולנשיא רג'פ טאיפ ארדואן בבקשה לתמיכה במאבקו נגד ההכרה, והודה לגורמים אזוריים ובין-לאומיים שהתנגדו למהלך. מחמוד טען כי ההכרה מהווה הפרה של המשפט הבין-לאומי, אמנת האו"ם ועקרונות האיחוד האפריקני, ומחייבת התנגדות מצד הקהילה הבינלאומית.

מחמוד הביע דאגה מהמהלך, והדגיש כי ההכרה יוצרת "תקדים מסוכן" שעלול לערער את היציבות הביטחונית בסומליה ובאפריקה כולה. הוא ציין כי צעדים כאלה עלולים לחזק "קבוצות קיצוניות אלימות", שמנצלות נרטיבים של התערבות חיצונית.

הנשיא התייחס גם להפגנות הענק שהתרחשו בסומליה בעקבות ההכרה ואמר כי הוא רואה בהן ביטוי לאחדות לאומית ולדאגה לשמירה על שלמות המדינה. לדבריו, מדובר במחאה נרחבת שממחישה את התנגדות הציבור הסומלי למהלך הישראלי.

בסוף השבוע האחרון הודיעה ישראל על הכרה רשמית בסומלילנד, שנפרדה מסומליה במהלך מלחמת אזרחים לפני כשלושה עשורים, כמדינה עצמאית וריבונית, ובכך הפכה למדינה הראשונה החברה באו"ם המכירה בעצמאות החבל. ההכרזה המשותפת נחתמה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ גדעון סער ונשיא סומלילנד עבד א-רחמאן מוחמד עבדאללה, וכללה כינון יחסים דיפלומטיים "ברוח הסכמי אברהם".

מאז שהודיעה ישראל על ההכרה, גל גינויים שטף את העולם הערבי. מטורקיה, דרך מצרים וסעודיה - ואפילו איראן, כולן פרסמו הודעות נגד ישראל - ודברי תמיכה במדינת סומליה ובריבונותה.