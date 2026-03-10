אחרי שדווח הערב (שלישי) כי במודיעין האמריקני זיהו סימנים שאיראן נערכת להניח מוקשים במצרי הורמוז, בממשל האמריקני לא בוררים במילים, והנשיא טראמפ מאיים במילים חסרות תקדים על המשטר בטהראן.

הנשיא כתב בפוסט ברשת שבבעלותו: "אם איראן שמה מוקשים במצרי הורמוז, ואין לנו שום דיווחים שהיא עשתה כך, אנחנו רוצים שהם יוסרו, מיידית! אם מוקשים הונחו מכל סיבה שהיא ולא יוסרו מיידית, ההשלכות הצבאיות לאיראן יהיו ברמה שלא נראתה בעבר".

מוקדם יותר דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט התייחסה לסגירת מצרי הורמוז על-ידי איראן ואמרה בתדרוך לכתבים כי "הנשיא טראמפ לא יאפשר לטרוריסטים איראנים סוררים לעצור את חופש השיט ואת הזרימה החופשית של אנרגיה. אם הם יעשו משהו כדי לעצור את זרימת הנפט או הסחורות, הם יותקפו בידי הצבא החזק בעולם בעוצמה גדולה פי 20 מזו שהופעלה נגדם עד כה".

על עליית מחירי הנפט אמרה: "כאשר היעדים הביטחוניים הלאומיים של המבצע יושגו במלואם, האמריקנים יראו את מחירי הנפט והגז יורדים במהירות, אף לרמות נמוכות יותר מאלה שהיו לפני תחילת המבצע".