הכותרות בעולם מתמקדות בשעות האחרונות בצעד הדרמטי והאמיץ של ירושלים: ישראל הפכה למדינה הראשונה בעולם המכירה רשמית בסומלילנד כמדינה עצמאית וריבונית. בעוד שבהרגייסה חגגו את המאורע ההיסטורי, בעולם הערבי והאיסלאמי נרשמה אכזבה עמוקה המלווה בגינויים.

רשימה ארוכה של מדינות, בהן מצרים, טורקיה, ירדן, ערב הסעודית, איראן, עיראק, קטאר, פקיסטן, לוב וכווית, מיהרו להוציא הודעות גינוי חריפות המדברות על "הפרה בוטה של החוק הבינלאומי" ופגיעה בריבונותה של סומליה.

אותן מדינות, יחד עם הליגה הערבית והאיחוד האפריקאי, מתעקשות להיאחז בסיסמאות על "שלמות טריטוריאלית", בעודן מתעלמות מהעובדה שסומלילנד מתפקדת כדמוקרטיה יציבה דה-פקטו כבר למעלה משלושה עשורים בזמן שסומליה עצמה נתונה בכאוס. חלק מהמדינות המגנות אף ניסו לקשור את המהלך לתוכניות דמיוניות להעברת אוכלוסייה פלסטינית, טענות שנדחו בעבר על ידי כל הצדדים.

מבחינת ישראל, מדובר בשינוי כללי המשחק וברווח אסטרטגי ששווה את הגינויים הרטוריים של מדינות כמו טורקיה ואלג'יריה. ההכרה בסומלילנד מעניקה לישראל דריסת רגל באחד המסדרונות הימיים הרגישים בעולם – מצר באב אל-מנדב ומפרץ עדן, המהווים עורק תחבורה קריטי לסחר העולמי.

הסערה סביב הכרת ישראל בסומלילנד: מועצת הביטחון תתכנס לדיון דחוף יוסי נכטיגל | 27.12.25

מעבר ליתרונות הכלכליים והגישה לנמל ברברה האסטרטגי, המהלך משפר משמעותית את האפשרויות המבצעיות של ישראל מול האיום החות'י בתימן, ומאפשר קרבה ליכולות יירוט כטב"מים וטילים של שלוחיה של איראן.

הצעד הזה, שנעשה ברוח הסכמי אברהם, כבר מתורגם לשותפות אסטרטגית הכוללת חילופי שגרירים ושיתוף פעולה מיידי בתחומי החקלאות, הטכנולוגיה, הבריאות והמסחר. בזמן שהעולם הערבי עסוק בתיאום עמדות מול ממשלה מקרטעת במוגדישו, ישראל בחרה להכיר במציאות בשטח ולבנות ברית עם שותפה אמינה שרוצה להצטרף למעגל השלום האזורי.