הותר לפרסום: הנהג שנתפס בתאונה בכניסה לירושלים היה מחבל נתעב

נס בירושלים: מחבל שתכנן במשך מספר חודשים פיגוע טרור, משולב דריסה ודקירה, היה מעורב בתאונת עצמית בכניסה לירושלים - שעות לפני שביצע את זממו. בחסדי שמים הפיגוע נמנע.

היום (רביעי) נחשפו הפרטים והמשטרה אישרה את פרסומם. זאת במקביל להצהרת תובע שהוגשה כנגד החשוד כמחבל, לקראת כתב אישום, בתום החקירה שנערכה בעניינו. החשוד כמחבל, תושב קלנדיה כבן 50, כך נחשף, תכנן להוציא אל הפועל פיגוע משולב דריסה ודקירה במחסום חיזמה שבעוטף ירושלים - ורקם את התכנית במשך מספר חודשים ממניע לאומני. ביום האירוע, יום שני בשבוע שעבר, הצטייד המחבל החשוד ברכב הנושא לוחיות זיהוי מזויפות ובסכינים, ובעת ניסיון להגיע למחסום במטרה להשלים את זממו, היה מעורב בתאונה עצמית שכאמור הובילה למעצרו על ידי השוטרים. המחבל החשוד נחקר בחשד לעבירות של ניסיון רצח, קשר למעשה טרור, הסתננות מזוינת, זיוף סימני רכב ועבירות נוספות. ברכבו נתפסו סכינים ופריט לבוש צבאי המזוהה עם ארגון טרור.

( צילום: דוברות המשטרה )

היום כאמור הוגשה נגדו הצהרת תובע ומעצרו הוארך עד לתאריך 15.2 לצורך הגשת כתב אישום על ידי הפרקליטות.

בתוך כך, יום לאחר התאונה ומעצר המחבל החשוד, עצרו חוקרי הימ"ר גם את בנו של החשוד, צעיר כבן 21, לאחר שבחיפוש שערכו בביתו נתפסו חומרי הסתה, דגלי חמאס, סרטי ראש של ארגון הטרור ותמונות של מחבלים. הבן נחקר בחשד להחזקת אמצעים לשם ביצוע מעשה טרור, ומעצרו הוארך.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות, לסיכול כוונות טרור ולמיצוי הדין עם המעורבים בפעילות חבלנית עוינת ובהסתה", נמסר מהמשטרה.

( צילום: דוברות המשטרה )