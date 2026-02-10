"שברה לו את הרגליים": אחות נעצרה בחשד להתעללות אכזרית בפעוט

אירוע מזעזע נחשף בימים האחרונים במרכז רפואי מוכר באזור גוש דן, כאשר אחות בת 53 נעצרה בחשד שביצעה מעשי התעללות קשים ותקיפה ברוטאלית של פעוט בן שלוש בלבד. המקרה, שהתגלה בעקבות ערנות של צוות בית החולים, הותיר את החוקרים המומים מול עוצמת האלימות שתועדה במצלמות האבטחה.

החקירה נפתחה לאחר שהתקבלה תלונה פנימית מתוך בית החולים על התנהגות חריגה של האחות כלפי הילד הקטן. עם התקדמות הבדיקה, נחשפו תיעודי מצלמות האבטחה שהציגו תמונה קשה במיוחד: האחות נראית משכה, לכאורה, בשערו של הפעוט כדי להרים אותו מהמיטה, ומיד לאחר מכן מבצעת מעשה אלימות קיצוני - היא מרימה את שתי רגליו בכוח רב, עד שגרמה לו לשברים חמורים בשתי הרגליים.

הילד, שהגיע למרכז הרפואי לצורך טיפול רפואי שגרתי במטרה להחלים, מצא את עצמו קורבן לאלימות קשה מצד מי שאמורה הייתה לדאוג לבריאותו ולשלומו. כידוע, מחלקות ילדים בבתי חולים נחשבות לסביבה המוגנת והבטוחה ביותר עבור חולים צעירים, והאירוע מעורר שאלות קשות על מנגנוני הפיקוח והבקרה.

עם חשיפת הממצאים, כוחות המשטרה פעלו במהירות ועצרו את האחות. היא הובאה לבית משפט השלום בתל אביב, שם הציגה המשטרה את הראיות המצמררות מתיעוד מצלמות האבטחה. בית המשפט הורה להאריך את מעצרה עד ליום חמישי הקרוב לצורך המשך חקירה מעמיקה.

הפרשה מעוררת סערה אדירה בקרב הורים ומטופלים ברחבי הארץ. השאלה המרכזית שנותרה פתוחה היא כיצד אירוע כה חמור התרחש במקום שאמור להיות הסטרילי והבטוח ביותר - מחלקת ילדים בבית חולים. גורמים במערכת הבריאות מדגישים כי מדובר באירוע חריג ביותר, אך הם מבטיחים לבחון את כלל נהלי הבטיחות והפיקוח במחלקות הרגישות.

יצוין כי בשנים האחרונות נרשמו מספר מקרים של התעללות במסגרות טיפוליות שונות. לאחרונה נעצרו שש מטפלות במעון ילדים בחשד להתעללות בפעוטות, ובמקרה אחר נתפסה סייעת בפעוטון בנתניה מכה באלימות פעוטה. מקרים אלו מדגישים את החשיבות הקריטית של מערכות פיקוח ובקרה יעילות במוסדות המטפלים בילדים ובחסרי ישע.

המשטרה ממשיכה בחקירה המעמיקה של המקרה, ובמקביל בוחן בית החולים את נהליו הפנימיים. עוד יעודכן.