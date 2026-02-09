כיכר השבת
בדרך ליציאה מהארץ

המונית נעצרה - והשוטרים שלפו את הנוסעים החשודים | תיעוד דרמטי

נהג מונית ושלושה פלסטינים שוהים בלתי חוקיים נעצרו בסוף השבוע בכביש 5, בדרך למחסום יציאה מהארץ. למחרת הוגש נגדם כתב אישום | כך נראו רגעי המעצר הדרמטיים, כשהחשודים נתפסו ונאזקו על הכביש (משפט, בארץ)

המעצר הסדרמטי
המעצר הסדרמטי| צילום: צילום: דוברות המשטרה
המעצר הסדרמטי (צילום: דוברות המשטרה)

כתב אישום הוגש נגד נהג מונית ושלושה פלסטינים מיהודה ושומרון, שהיו בדרכם בתוך המונית למחסום יציאה מהארץ בכביש 5. כך הודיעה היום (שני) .

בתיעוד דרמטי, שצולם ממצלמות הגוף של השוטרים, נראים רגעי ה. השוטרים עוצרים את המונית הנוסעת והפלסטינים השב"חים נשלפים מתוכם ונאזקים.

זה קרה ביום חמישי האחרון. במסגרת פעילות יזומה וממוקדת שביצעו שוטרי משטרת ישראל באזור ירקון - נתפס נהג מונית שלפי החשד הסיע שוהים בלתי חוקיים משטחי יהודה ושומרון לכיוון גוש דן וחזרה.

הוא נתפס אחרי שהשוטרים התחקו אחריו. הנהג עשה את דרכו לעבר מחסום יציאה מהארץ בכביש 5.

המונית שנגררה על ידי המשטרה (צילום: דוברות המשטרה)

המונית נעצרה לבדיקה, ובבדיקת יושבי הרכב עלה כי במונית נסעו שלושה תושבי יהודה ושומרון, תושבי קבאלן, סאויה ויריחו, בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, השוהים בישראל ללא אישורים כחוק.

נהג המונית, תושב פתח תקווה בן 44, נעצר אף הוא במקום. רכב המונית נתפס ונגרר על ידי המשטרה.

כלל החשודים הועברו לחקירה בתחנת לב תל אביב, ובסיומה נכלאו. במסגרת חקירה מהירה הוגש ביום שישי האחרון, כאמור, כתב אישום על ידי יחידת התביעות של מחוז תל אביב נגד כלל החשודים, לרבות נהג המונית, בגין עבירת הסעת שלושה תושבים זרים השוהים בישראל שלא כדין.

