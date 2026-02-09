בית המשפט המחוזי מרכז בלוד הרשיע היום (שני) סייעת בגן ילדים בנתניה, בריבוי מעשי התעללות ותקיפה שביצעה כלפי 12 פעוטות בגן, מגיל שבעה חודשים ועד גיל שנה וחצי.

כתב האישום, אותו הגישה פרקליטות מחוז מרכז לבית המשפט המחוזי, מתאר כיצד הנאשמת, בכ-60 הזדמנויות שונות, דחפה את הפעוטות, הכתה אותם, סטרה להם, משכה בשיערם והתעלמה מבכיים של הפעוטות.

במקרים אחרים בעטה בהם ברגליה, צבטה ותפסה בחוזקה בפניהם. כמו כן, נהגה הנאשמת למשוך או להרים את הפעוטות מידם או זרועם האחת ולהשליך אותם בחוזקה, גם בעת שישנו.

במקרים אחרים הנאשמת ריססה חומר ניקוי לעבר הפעוטות וכן גררה כיסא ודחפה עימו בחוזקה פעוט שזחל על הרצפה. האירועים תועדו במצלמות האבטחה של הגן והנאשמת הודתה ברוב המעשים שיוחסו לה.

עו"ד אופיר פחימה מפרקליטות מחוז מרכז טענה במהלך ההליך כי הנאשמת ביצעה את מעשי התקיפה וההתעללות בשיטתיות ובאופן אכזרי, תוך השפלה וביזוי, תןך הטלת מרות ומעמדת כוח כנגד פעוטות רכים, חסרי אונים שאינם יכולה להגן על עצמם או לבטא במילים את שנעשה בהם, שעה שהופקדה לשמור על שלומם.

בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות והרשיע את הנאשמת בביצוע עבירות רבות של התעללות בקטין חסר ישע ע"י אחראי, תקיפת חסר ישע על ידי אחראי הגורמת חבלה של ממש ותקיפה בנסיבות מחמירות.

בית המשפט המחוזי (השו' א. פינק) ציין בהכרעת הדין, כי "מדובר בצבר של מעשים הכוללים תקיפות רבות, השפלה והתאכזרות שבוצעו כלפי כל פעוט ופעוט, בפרק זמן קצר, וביחס לחלקם – מספר פעמים ביום. מדובר במעשים שעלולים היו לגרום לפגיעות חמורות בגופם של הפעוטות, והם גרמו לפעוטות לסבל רב. את חלק מהמעשים ביצעה הנאשמת כמעשה "ענישה", את חלקם ביצעה על מנת לגרום לפעוטות להתנהג באופן מסוים או משום שעמדו בדרכה, ואת חלקם ביצעה ללא כל סיבה נראית לעין. ניתן אך לשער את מידת חוסר האונים של הפעוטות אל מול מעשי הנאשמת, את חששם מפניה, ואת הסבל הנפשי שגרמה להם".

נקבע, כי "מעשי האלימות שביצעה הנאשמת כלפי הפעוטות בוצעו תוך ניצול חולשתם ותלותם בנאשמת. נוכח ריבוי המקרים וההתעלמות מהשלכות המעשים על הפעוטות ומבכיים, לרבות ביצוע מעשי אלימות כלפיהם בעודם בוכים, ונוכח ביצוע מעשי אלימות חסרי מטרה ובשרירותיות, היה במעשיה של הנאשמת גם כדי להטיל אימה על הפעוטות ולהפחידם".

הנאשמת זוכתה מחלק מעבירות התקיפה בהן הואשמה, אך נקבע בהכרעת הדין, כי זיכויה אינו משום שלא ביצעה את מלוא המעשים שיוחסו לה בכתב האישום, אלא בשל טעמים משפטיים גרידא, ובהם הקביעה כי עבירות אלה נבלעות בתוך עבירת ההתעללות.