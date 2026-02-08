כיכר השבת
"חל איסור מוחלט"

טסים באל על? שימו לב: זה הדבר שאסור יותר להעלות אל המטוס

אל-על הודיעה ללקוחותיה על איסור בשימוש של מטענים ניידים במהלך הטיסה | בכך החברה מצטרפת לסטנדרט העולמי, ומיישרת קו עם חברות תעופה רבות בעולם. הסיבה להגבלה החדשה - מקרים שבהם המטען התלקח | "חל איסור מוחלט לעשות שימוש במטען הנייד במהלך הטיסה, וכן חל איסור להטעינו באמצעות שקעי החשמל במטוס", "מטענים ניידים בעלי קיבולת העולה על 100Wh אינם מאושרים להטסה" נמסר (תעופה)

מטוס אל על (צילום: shutterstock)

ענקית התעופה הישראלית אל על מיישרת קו עם חברות תעופה זרות והודיעה ללקוחות בסוף השבוע כי תאסור שימוש במטענים ניידים במהלך הטיסה. הסיבה המרכזית להגבלה החדשה: התלקחות מטען במהלך טיסה.

בהודעה של חברת התעופה ללקוחות נכתב כי "חל איסור מוחלט לעשות שימוש במטען הנייד במהלך הטיסה, וכן חל איסור להטעינו באמצעות שקעי החשמל במטוס". "מטענים ניידים בעלי קיבולת העולה על 100Wh אינם מאושרים להטסה".

כמו כן, כל לקוח יוכל להעלות לטיסה עם מטען נייד אחד בלבד, הקיבולת שלו צריכה להיות עד 100Wh. אם אין על המטען סימון ברור של דירוג ה-Wh לא ניתן יהיה לאשר את העלאתו למטוס.

על פי ההודעה, נוסעים שלא יעמדו בדרישות הללו מסתכנים בכך שהפריט יוחרם על ידי צוות המטוס, והחברה מבהירה כי לא תישא באחריות על אובדן או נזק למטענים שיוחרמו בשל אי-עמידה בנהלים.

ההנחיות תואמות את המלצות רשויות התעופה הבינלאומיות (EASA, FAA, IATA, ICAO) וחלות על כלל חברות קבוצת לופטהנזה. החל מ-15 בינואר, גם חברת סוויס אוסרת להשתמש במטענים הניידים תוך כדי הטיסה, והגבילה את העלאת המטענים הניידים לשניים לנוסע.

