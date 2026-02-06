האיום: "אם אתה רוצה שהבן שלך ימשיך לחיות תביא 2 מיליון ש״ח"

( צילום: דוברות המשטרה )

בתום חקירה ממושכת של שוטרי המחוז הצפוני הוגשה הצהרת תובע נגד ארבעה חשודים, בחשד למעורבות בירי לעבר בית מגורים, השלכת רימוני הלם וניסיון סחיטה באיומים בסכום של כ־2 מיליון שקלים. על פי החשד, המעשים בוצעו על רקע סכסוך קודם וקטטה שבה היה מעורב בנו של הקורבן.

החקירה נפתחה בעקבות דיווח שהתקבל במשטרת ישראל בתאריך 3 בינואר 2026, על ירי שבוצע לעבר ביתו של תושב עין קניא והשלכת שני רימוני הלם לעבר המבנה. החשוד נמלט מהמקום כשהוא רוכב על אופניים חשמליים. שוטרי המחוז הצפוני הוזעקו לזירה, פתחו בפעולות חקירה ואיסוף ממצאים, ומהר מאוד עלה החשד כי דקות ספורות לפני האירוע נצפה טנדר חשוד שהוריד אופניים חשמליים בסמוך לבית.

במסגרת סריקות נרחבות שנערכו באזור, אותר הרכב החשוד בתוך מתחם צימרים מתחת לכפר עין קניא. בתוך הרכב נעצרו שלושה חשודים: תושב טובא זנגריה בשנות ה־20 לחייו, וכן שני תושבי מג'דל שמס – אב ובנו בני 59 ו־30. בהמשך אותרו גם האופניים החשמליים שהוסלקו בקרבת מתחם הצימרים, לצד רכוש נוסף שעל פי החשד שימש לביצוע הירי.

עם התקדמות החקירה נתפס אקדח מסוג גלוק ומחסניות, שלפי החשד שימשו לביצוע הירי והוסלקו בשטח פתוח סמוך למקום. החקירה, שנמשכה כחודש ימים וכללה פעולות סמויות וגלויות, הובילה בהמשך למעצרו של חשוד נוסף – תושב עין קניא בשנות ה־20 לחייו – אשר על פי החשד עמד מאחורי הזמנת הירי והשלכת הרימונים.

על פי ממצאי החקירה, החשוד המרכזי ניסה לסחוט את הקורבן בסכום של כ־2 מיליון שקלים, על רקע סכסוך קודם ביניהם.

במסגרת ניסיון הסחיטה שלח החשוד הודעת איום חריפה, שבה כתב בין היתר: “אם אתה רוצה שהבן שלך ימשיך לחיות תביא 2 מיליון ש״ח. אם לא, אשים את הראש שלו בפתח הבית. אנחנו יודעים עליו הכול. תביא את הכסף בשקית לטובא. כל מי שעזר לו נטפל בו, ואתה עוד תשמע מה יקרה”.

מעצרם של ארבעת החשודים הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בקריית שמונה. אתמול הוגשה נגדם הצהרת תובע מטעם פרקליטות מחוז צפון, לקראת הגשת כתב אישום בימים הקרובים.

מפקד תחנת גולן, סגן ניצב ערן טביב, מסר כי משטרת ישראל לא תאפשר פגיעה בביטחונם ובשלומם של אזרחים שומרי חוק. לדבריו, כל מי שיבחר להפר את החוק ייתפס, ייעצר ויובא לדין, והמשטרה תמשיך לפעול בנחישות נגד גורמי הפשיעה, לסיכול עבירות אלימות ולהרחקת עבריינים מהחברה.

במשטרה מדגישים כי שוטרי המחוז הצפוני מקיימים פעילות ענפה ומתמשכת במאבק בפשיעה האלימה, הכוללת סיכול הברחות וסחר בכלי נשק, פעילות סמויה נגד גורמים עברייניים עוד בטרם ביצוע עבירות, ותגובה מהירה ונחושה לכל אירוע אלימות – במטרה לשמור על ביטחון הציבור.