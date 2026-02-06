תיעוד מזעזע | רב העיר נדקר בפתח ביתו על ידי אחד מתושבי עירו

בתום חקירה של שוטרי המחוז הצפוני הוגש כתב אישום נגד תושב בית שאן בן 44, בחשד שתקף ודקר את רב העיר, הרב יוסף יצחק לסרי, בפתח ביתו.

האירוע התרחש בתאריך 27 בינואר 2026, אז התקבל דיווח במשטרת ישראל על דקירת רב העיר סמוך לביתו. על פי הדיווח, החשוד נמלט מהזירה מיד לאחר המעשה. כוחות משטרה של המחוז הצפוני פתחו בפעולות חקירה מהירות, ובתוך זמן קצר הצליחו לאתר ולעצור את החשוד – תושב המקום.

מחקירת נסיבות המקרה עלה כי מספר ימים קודם לכן הגיע אותו חשוד לבית הרב ותקף אותו באגרוף, ולאחר מכן נמלט. באותו מקרה בחר הרב שלא לערב את משטרת ישראל, והעדיף לטפל באירוע מול בני משפחתו של התוקף. באירוע המאוחר והחמור יותר, שכלל דקירה, הוזעקו כוחות הביטחון והנושא הועבר לטיפול המשטרה.

עם סיום שלב החקירה, הגישה שלוחת תביעות טבריה כתב אישום נגד הנאשם, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים בבית משפט השלום בטבריה.