שיטת ה'תחבולה': בן ה-15 ביקש נסיעות מבחן - וברח עם השלל

במהלך סוף השבוע שעבר, עצרו בלשי מחלק הנוער של תחנת גלילות במרחב ירקון קטין בן 15 תושב רעננה, במסגרת פעילות יזומה, לאחר שנתפס רוכב על אופנוע חשמלי בעיר הרצליה, ללא רישיון נהיגה כנדרש וללא חבישת קסדה.

מפעולות החקירה שביצעו השוטרים עלה החשד כי במהלך התקופה האחרונה ביצע הקטין שורה של עבירות גניבה של כלי רכב וכלי מיקרומוביליטי, בשיטת התחבולה.

על פי החשד, הקטין קבע פגישות עם תושבי מרכז הארץ שהציעו את כלי התחבורה למכירה, ובעת ביצוע נסיעת מבחן גנב את הכלים ונמלט מהמקום. בין היתר, על פי החשד, נגנבו אופנועים חשמליים הדורשים רישיון נהיגה מלא ובשווי של עשרות אלפי שקלים.

במהלך הפעילות אותרו שני אופנועים חשמליים, כאשר על פי החשד אחד מהם הוסלק במקום מחבוא.

המשטרה הודיעה כי הקטין נחקר בתחנת המשטרה, ובסיומה של החקירה נכלא.

מכתב האישום ומהחקירה היסודית שנוהלה במחלק הנוער של תחנת גלילות עולה כי בחודש יולי האחרון, בשעות הערב, נפגש הקטין עם קורבן סמוך לתחנת הרכבת בהרצליה. במהלך המפגש נטל הקטין קורקינט יוקרתי לנסיעת מבחן, סירב להחזירו, ובמהלך ויכוח שהתפתח תקף את בעל הקורקינט בפניו. כתב האישום מייחס לקטין עבירות של גניבה ותקיפה.

באירוע נוסף, בחודש ינואר האחרון, נפגש הקטין עם אדם נוסף במרינה בהרצליה, אשר העמיד למכירה אופנוע. הקטין יצא לנסיעת מבחן על אופנוע מסוג סורון, הדורש רישיון נהיגה, ונמלט מהמקום תוך רכיבה ללא רישיון וללא ביטוח.

עוד עולה מכתב האישום כי הקטין ביצע מעשים דומים בעיר רעננה יום לאחר מכן, ובאירוע נוסף בסוף חודש ינואר בחוף מנדרין בעיר הרצליה.

כתב האישום החמור מייחס לקטין עבירות של גניבה, שבל"ר, נהיגה ללא רישיון ונהיגה ללא ביטוח. עם הגשת כתב האישום ביקשה יחידת תביעות הנוער של מחוז תל אביב את מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.