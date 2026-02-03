כיכר השבת
נשכב על הכביש

מחריד: יורד מהרכב בתל אביב, מתקרב לעבר הולך רגל ויורה מטווח קצר

ירי לאור יום בתל אביב: כתב אישום הוגש היום נגד שלושה חשודים במעורבות בירי בתל אביב, על רקע פלילי. בתקרית נפצע האדם במצב בינוני | תיעוד מחריד מהרגעים שקדמו לירי (משפט, בארץ)

רגעי הירי המחרידים
רגעי הירי המחרידים| צילום: צילום: דוברות המשטרה
רגעי הירי המחרידים (צילום: דוברות המשטרה)

כתב אישום הוגש היום (שלישי) נגד שלושה ישראלים בעקבות מעורבות בירי בתל אביב, בו ניסו לרצוח עובר אורח על רקע פלילי. 'כיכר השבת' מפרסם תיעוד מרגעי התקרית - שניות לפני הירי.

האירוע המחריד התרחש לפני מעט יותר משבועיים. ביום חמישי ה-15 לינואר האחרון, סמוך לשעה 12.30, התקבל במשטרה דיווח על אודות אירוע ירי ברחוב הנטעים בתל אביב.

כתוצאה מהירי נפצע גבר בשנות ה-40 לחייו. הוא פונה לקבלת טיפול בבית חולים, כשגורמי רפואה מעריכים את מצבו כבינוני.

שוטרי משטרת תל אביב דרום הגיעו למקום במידי, ביצעו סריקות נרחבות באזור ואנשי הזיהוי הפלילי אספו ממצאים מהזירה - במטרה להתחקות אחר החשוד במעשה ולפענח את נסיבות הירי.

מיד עם תחילת החקירה התברר כי מדובר באירוע על רקע פלילי והחקירה הועברה ליחידה ללוחמה בפשיעה במרחב איילון.

במהלך החקירה הראשונית התברר כי לזירת האירוע הגיע רכב, ממנו ירד חשוד. זה התקרב לקורבן, ביצע לעברו ירי מטווח קצר ונמלט מהמקום ברכב. בתיעוד המפרסם בכתבה זו נראים הרגעים שלפני הירי.

בתוך זמן קצר אחרי האירוע, במהלך ביצוע פעולות רבות ומגוונות ושימוש בטכנולוגיה, הצליחו שוטרי יל"פ איילון יחד עם שוטרי משטרת תל אביב דרום ולוחמי יס"מ תל אביב לאתר בבת ים ולעצור שני חשודים במעורבות בירי. מדובר בתושבי צפון הארץ, הגדול בשנות ה-30 לחייו והשני קטין בן 17.5.

בהמשך החקירה המאומצת הצליחו חוקרי היל"פ לאתר את הרכב שהיה מעורב באירוע הירי, כאשר התברר כי מדובר ברכב גנוב מאזור הצפון. כשבוע לאחר התקרית, בתאריך 22.1.26, הצליחו החוקרים לאתר את החשוד השלישי - תושב המרכז בשנות העשרים לחייו - וגם הוא נעצר.

מעצרם של כלל החשודים הוארך בבית משפט השלום בתל אביב ובסיום החקירה הוגש נגדם היום כאמור, על ידי פרקליטות מחוז תל אביב, כתב אישום חמור ובקשה למעצרם עד תום ההליכים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (19%)

לא (81%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר