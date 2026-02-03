כתב אישום הוגש היום (שלישי) נגד שלושה ישראלים בעקבות מעורבות בירי בתל אביב, בו ניסו לרצוח עובר אורח על רקע פלילי. 'כיכר השבת' מפרסם תיעוד מרגעי התקרית - שניות לפני הירי.

האירוע המחריד התרחש לפני מעט יותר משבועיים. ביום חמישי ה-15 לינואר האחרון, סמוך לשעה 12.30, התקבל במשטרה דיווח על אודות אירוע ירי ברחוב הנטעים בתל אביב.

כתוצאה מהירי נפצע גבר בשנות ה-40 לחייו. הוא פונה לקבלת טיפול בבית חולים, כשגורמי רפואה מעריכים את מצבו כבינוני.

שוטרי משטרת תל אביב דרום הגיעו למקום במידי, ביצעו סריקות נרחבות באזור ואנשי הזיהוי הפלילי אספו ממצאים מהזירה - במטרה להתחקות אחר החשוד במעשה ולפענח את נסיבות הירי.

מיד עם תחילת החקירה התברר כי מדובר באירוע על רקע פלילי והחקירה הועברה ליחידה ללוחמה בפשיעה במרחב איילון.

במהלך החקירה הראשונית התברר כי לזירת האירוע הגיע רכב, ממנו ירד חשוד. זה התקרב לקורבן, ביצע לעברו ירי מטווח קצר ונמלט מהמקום ברכב. בתיעוד המפרסם בכתבה זו נראים הרגעים שלפני הירי.

בתוך זמן קצר אחרי האירוע, במהלך ביצוע פעולות רבות ומגוונות ושימוש בטכנולוגיה, הצליחו שוטרי יל"פ איילון יחד עם שוטרי משטרת תל אביב דרום ולוחמי יס"מ תל אביב לאתר בבת ים ולעצור שני חשודים במעורבות בירי. מדובר בתושבי צפון הארץ, הגדול בשנות ה-30 לחייו והשני קטין בן 17.5.

בהמשך החקירה המאומצת הצליחו חוקרי היל"פ לאתר את הרכב שהיה מעורב באירוע הירי, כאשר התברר כי מדובר ברכב גנוב מאזור הצפון. כשבוע לאחר התקרית, בתאריך 22.1.26, הצליחו החוקרים לאתר את החשוד השלישי - תושב המרכז בשנות העשרים לחייו - וגם הוא נעצר.

מעצרם של כלל החשודים הוארך בבית משפט השלום בתל אביב ובסיום החקירה הוגש נגדם היום כאמור, על ידי פרקליטות מחוז תל אביב, כתב אישום חמור ובקשה למעצרם עד תום ההליכים.