בית משפט בצרפת החל השבוע במשפטו של גבר בן 55, החשוד בהריגת שכנו היהודי בן ה‑89 לפני יותר מ-3 BHO' בשנת 2022, תוך השלכתו מקומה 17 של בניין בעיר ליון.

האירוע, שהדהים את הקהילה היהודית המקומית, מעלה שוב שאלות קשות על ביטחונם של יהודים בצרפת ועל התופעה המתמשכת והמסוכנת, שלמרבה הצער פושטת עוד ועוד לאחרונה, של אנטישמיות באירופה.

החשוד, רשיד ח’ניך, מכיר בכך שביצע את המעשה, אך טוען כי לא פעל ממניע אנטישמי וכי היה במצב פרנואידי בעת הפשע. כך דווח ב'ג'רוזלם פוסט'.

עם זאת, שתי בדיקות פסיכיאטריות קבעו כי הוא אחראי פלילית למעשיו, והדיון המשפטי כעת מתמקד בעיקר בשאלת המניע: האם הרצח נבע משנאה כלפי יהודים, או שמדובר בפשע אישי.

הפרקליטות והנושים האזרחיים טוענים כי למניע היה רקע אנטישמי ברור, שכן החשוד הכיר את השכן, ידע על יהדותו, וביצע את המעשה באופן שאינו ניתן להצדיק על רקע אישי בלבד. גורמים מארגונים יהודיים ציינו כי מדובר ברצח על רקע אנטישמי, והביעו דאגה רבה מהסלמה אפשרית של תקריות מסוג זה בצרפת.

עו״ד מטעם הקהילה היהודית ציין כי המקרה מזכיר פרשה אחרת משנת 2017 בפריז, כאשר איש שם קץ לחייה של יהודיה בשם סארה הלימי, וטען כי בעבר בית המשפט הצרפתי קבע במקרים דומים לעיתים קרובות כי הרוצח אינו אחראי עקב השפעת סמים או מצב נפשי. באותו מקרה ההחלטה השערורייית הציתה גל של מחאות בעולם.

במקרה הנוכחי נקבע כי החשוד אחראי למעשיו, אך השאלה האם המניע היה אנטישמי עדיין לא נפתרה.